Led Zeppelin, The Clash şi Rolling Stones, omagiate printr-o colecţie de timbre

Poşta Regală Britanică a decis să omagieze câteva trupe britanice rock, precum Led Zeppelin, The Clash şi The Rolling Stones, prin lansarea unei colecţii speciale de timbre inspirate din copertele unor albume renumite ale acestora. Din această colecţie, pusă în circulaţie joi, fac parte timbre al căror design a fost inspirat de copertele originale ale albumelor ”IV” (Led Zeppelin), ”London Calling” (The Clash), ”Let It Bleed” (The Rolling Stones), ”The Division Bell” (Pink Floyd), ”The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” (David Bowie), ”Tubular Bells” (Mike Oldfield), ”A Rush of Blood to the Head” (Coldplay), ”Parklife” (Blur), ”Power, Corruption And Lies” (New Order) şi ”Screamadelica” (Primal Scream).

Invitat de organizatori să ţină un mic discurs cu această ocazie, Jimmy Page, chitaristul trupei Led Zeppelin, s-a referit la ironia aflată în spatele copertei albumului ”IV”: ”La aproape 40 de ani de la lansarea albumului, nimeni nu îi cunoaşte pe bătrânul care a apărut pe copertă şi nici pe artistul care a realizat-o. Acest lucru sintetizează foarte bine ceea ce am dorit noi să realizăm atunci, prin această copertă, deoarece ambii au rămas în acelaşi timp anonimi şi enigmatici”. Led Zeppelin a vândut mai mult de 300 de milioane de albume în lumea întreagă. Printre cele mai de succes piese ale trupei se numără ”Stairway to Heaven”, ”Whole Lotta Love” şi ”Kashmir”. ”IV” este cel de-al patrulea album de studio al trupei Led Zeppelin, lansat pe 8 noiembrie 1971, fiind bine primit de critica de specialitate şi înregistrând un uriaş succes de casă, cu vânzări de peste 37 de milioane de exemplare pe plan mondial.