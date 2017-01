Lee Burridge mixează în România

Celebrul DJ Lee Burridge va petrece noaptea dintre ani în România, urmînd să mixeze în „Kristal Glam Club” din capitală. Alături de Lee, şi Bill Patrick va face show pentru house-rii români.

Premiat în anul 1998 de către revista „Mixmag” cu titlul „Best DJ at The Best Club”, Lee este atras de ideea petrecerilor sub lună plină din Ko-Pha-Ngan, Thailanda. DJ-ul a fost rezident, timp de şase ani, în Hong Kong, unde a fost încoronat „rege”, fiind prezent în cele mai importante cluburi şi evenimente de gen. În Europa şi Statele Unite ale Americii există, deja, o „modă Lee Burridge”, care nu a pierdut teren, de-a lungul anilor. Lee Burridge este un artist extraordinar, cu un stil de a mixa multilateral şi unic, fiind unul dintre cei mai îndrăgiţi DJ-i care vin în România.