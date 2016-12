Leelee Sobieski aşteaptă al doilea copil

Actriţa americană Leelee Sobieski nu prea a mai fost văzută pe micul sau marele ecran în ultimii doi ani, dar cel puţin se bucură de un mariaj fericit alături de Adam Kimmel, de profesie designer vestimentar. Au împreună o fiică de 4 ani, pe nume Louisanna Ray, iar acum aşteaptă al doilea copil. Actriţa în vârstă de 30 de ani s-a prezentat la gala Christian Dior de la New York, unde şi-a afişat cu mult stil burtica de femeie însărcinată. Leelee Sobieski a purtat şi un accesoriu şic, o brăţară cu inscripţia “mămică”. Aproape toate conversaţiile purtate de actriţă, odinioară vedeta unor lungmetraje de succes precum “Never Been Kissed”, “Eyes Wide Shut” sau “Joan of Arc / Ioana D’Arc”, au fost purtate în jurul fiicei sale. ”Văd cum îşi exprimă curiozitatea în această perioadă, este foarte deşteaptă”, le-a declarat jurnaliştilor Leelee Sobieski. “Dacă ea râde, râd şi eu. Dacă mi s-ar fi spus, cu ceva vreme în urmă, că voi fi aşa de preocupată de copii, aş fi comentat imediat: ”Ce plictisitor!” Dar asta e viaţa. Copilul meu mă fascinează pur şi simplu!”, a declarat actriţa într-una din puţinele sale ieşiri mondene din ultima vreme.