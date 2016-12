Legătură între lapte şi cel mai mare număr de premii Nobel

Statele a căror populaţie consumă o mare cantitate de lapte şi produse lactate au şi mulţi laureaţi ai premiilor Nobel, sugerează autorii unui articol publicat în revista ”Practical Neurology”. Astfel, după ce s-au analizat datele furnizate în anul 2007 de Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură, în care se arată consumul de lapte pe cap de locuitor în 22 de ţări, s-a descoperit existenţa acestei corelaţii. Suedia are cel mai mare consum de lapte pe cap de locuitor, de 340 de litri pe an şi este ţara cu cel mai mare număr de câştigători ai premiului Nobel, numărând 33 de laureaţi de-a lungul istoriei, deşi tot ea găzduieşte Comitetul Nobel, lucru ce poate stârni suspiciunea de parţialitate. De asemenea, Elveţia, cu 32 de premii Nobel, înregistrează un consum de 300 de litri de lapte pe cap de locuitor. La cealaltă extremă se situează China, cu cel mai mic număr de premii Nobel şi în acelaşi timp cu cel mai redus consum de lapte, de numai 25 de litri pe cap de locuitor în fiecare an.

Un studiu elaborat de secţia de neurologie a spitalului britanic Gloucester Royal şi publicat anul trecut menţionează existenţa unei corelaţii semnificative între consumul de ciocolată al unei naţiuni şi numărul de premii Nobel, enunţând ipoteza că flavonoidele din ciocolată determină creşterea capacităţii cerebrale, ciocolata combinându-se frecvent cu laptele. Alţi cercetători cred că această bizară corelaţie se datorează faptului că laptele este bogat în vitamina D, ceea ce ar putea mări forţa creierului. ”Aşadar, pentru a creşte şansele de a câştiga premii Nobel, trebuie să mâncăm mai multă ciocolată, dar probabil şi să bem mai mult lapte”, au concluzionat autorii studiului britanic.