Lege mai dură pentru şoferi

Limita de alcoolemie de la care condusul sub influenţa alcoolului devine din contravenţie infracţiune scade de la 0,8, la 0,5 mg/l alcool pur în sânge, potrivit unui amendament la proiectul de modificare a Codului rutier aprobat de Comisia juridică a Camerei Deputaţilor. “Singurul aviz pe care Comisia juridică l-a dat până în momentul de faţă este reducerea alcoolemiei în sânge de la 0,8, la 0,5. Practic, este o aliniere la normele europene, dar şi evoluţia din ultima perioadă a evenimentelor rutiere care se produc având ca circumstanţă agravantă consumul de alcool sau droguri a contribuit la luarea unei astfel de decizii\", a declarat, ieri, cms. şef Lucian Diniţă, şeful Direcţiei Poliţiei Rutiere. Acesta a mai spus că la proiectul de modificare a Codului Rutier au fost aduse 487 de amendamente, printre care figurează şi sancţiuni mai dure pentru şoferii care depăşesc limita de viteză, conduc sub influenţa alcoolului sau agresiv. \"În media s-a relatat că începând cu 1 ianuarie 2012 intră în vigoare noul Cod rutier. Comisia din Camera Deputaţilor l-a denumit aşa, dar sunt modificări şi completări la legea cadru care reglementează circulaţia pe drumurile publice şi nu vor intra în vigoare la 1 ianuarie. Ele vor intra în vigoare în momentul în care Parlamentul va discuta cele 487 de amendamente care sunt formulate în momentul de faţă. Or, acestea comportă timp, comportă, sigur, o gândire profundă, consultarea societăţii civile în legătură cu aceste aspecte\", a precizat cms. şef Lucian Diniţă.