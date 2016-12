Lege pentru excursiile grupurilor de peste zece persoane minore!

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) va propune elaborarea unui act normativ prin care să fie informată la nivel local în cazul excursiilor cu grupuri de peste zece persoane sub 18 ani, care sînt cazate mai mult de cinci zile. Vicepreşedintele ANPC, Mihai Mohaci, a declarat că trebuie modificat cadrul legislativ în acest domeniu, pentru ca Autoritatea să poată interveni „foarte dur”. “Există reglementări pentru grupurile de copii care se deplasează în tabere organizate, însă există pe piaţă grupuri de copii venite prin agenţii de turism, nu în regim de tabere, care scapă controlului ANPC”, a precizat Mohaci. Astfel, ANPC va propune elaborarea unui act normativ prin care Autoritatea, la nivel local, dat şi prefecturile să fie informate în cazul excursiilor cu grupuri de peste zece persoane, care au sub 18 ani şi sînt cazate mai mult de cinci zile, pentru a putea fi verificate condiţiile de cazare şi cele referitoare la alimentaţia persoanelor respective. “Vom interveni foarte dur în acest domeniu, dar menţionez că şi profesorii au o responsabilitate în acest caz, pentru că ei aleg locurile unde are loc excursia”, a subliniat vicepreşedintele ANPC. Mohaci a făcut referire la cazul copiilor cazaţi într-o pensiune din Bran şi care au ajuns la spital cu toxiinfecţie alimentară. Mai exact, 24 de copii, cu vîrste între şapte şi 14 ani, din Bucureşti, Bacău, Constanţa şi Sibiu, aflaţi într-o tabără şcolară la Bran au fost aduşi, săptămîna trecută, cu zece ambulanţe şi maşini ale SMURD, la Spitalul de Boli Infecţioase Braşov şi la Spitalul de Copii cu suspiciune de toxiinfecţie alimentară, după ce au mîncat produse din bucătăria pensiunii din Bran, unde erau cazaţi. Potrivit medicilor, în prezent, starea copiilor este bună, diagnosticul cu care au fost internaţi în spital fiind de toxiinfecţie alimentară. Reprezentanţi ai Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentară Braşov şi ai Direcţiei de Sănătate Publică Braşov au făcut o anchetă la pensiunea din Bran unde au fost cazaţi copiii, unitatea turistică fiind închisă.