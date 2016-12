Lege pentru limitarea persoanelor care pot obţine funcţii publice

PSD intenţionează să depună în Parlament un proiect de lege prin care în funcţiile de demnitate publică şi în funcţii publice de conducere să nu poată fi numiţi sau aleşi decât cei care au o singură cetăţenie, cea română. Anunţul a fost făcut de vicepreşedintele PSD Valeriu Zgonea, iar în câteva zile proiectul urmează să fie depus la Parlament. \" Noi nu limităm dreptul de a alege, limităm dreptul de a fi ales. În anumite state cu două cetăţenii poţi să candidezi până la nivelul de consilier local, dar sub nicio formă nu poţi să fii primar, preşedinte sau vicepreşedinte de consiliu judeţean etc. Nu cred că lovim în UDMR. Eu cred că suntem europeni. Este dreptul nostru de a legifera, nu poţi să juri pe două Constituţii. Mie mi-e greu să înţeleg când respecţi Constituţia României şi când o respecţi pe cea a Ungariei sau pe cea a Spaniei sau a Italiei!\", a spus Zgonea. El a adăugat că i se pare \"sub demnitatea unui stat\" ca preşedinţi de consilii judeţene sau parlamentari din Parlamentul României să facă \"un titlu de glorie pentru că îşi iau a doua cetăţenie\".