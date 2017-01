Lege specială pentru navigatorii cu pensii mici?!

21:36:43 / 11 Iunie 2014

pensie

Am fost navigator de profesie, am iesit la pensie din functia de comandant de nava maritima cu o pensie de 1400 Ron, dupa o vechime in serviciu de 42 ani. Daca nu se schimba regimul in Dec.1989, ieseam la pensie cu 4500 lei, care in regimul trecut era o pensie buna, avand in vedere ca directorul flotei Navrom avea leafa 6000 lei. Cu astfel de pensie in acele timpuri se putea trai onorabil. Pensia de acum este de supravietuire, dar comparand cu pensiile mizere acordate majoritatii pensionarilor din Romania, trebuie sa ma impac cu gandul, ca putea fi si mai rau. Nemultumirea si nedumerirea este alta: un gunoier are pensie la fel cu un navigator, fostii caralii, au pensii de 3 ori mai mare decat am eu, cei care erau inspectori la cadre si ne taxau de 'cadouri' cand veneam acasa dupa 5-6 luni de voiaj, toata haita de zmecheri care se faceau ca muncesc prin birourile patriei ocupati cu sedinte de partid si cu mese de protocol au pensii nesimtite, iar noi oamenii marii, care am adus venituri uriase tarii (flota, turizmul si industria petrochimica, produceau mai mult de jumatate din bugetul tarii), suntem azi uitati. Am vazut timonieri si motoristi pensionari, care au fost exemple la viata lor, acum cu pensii de mizerie cautand prin gunoaie. Am muncit convinsi ca munca noastra va ridica Romania pe un loc fruntas, eram convinsi ca urmasii nostri, copiii si tinerii din timpul nostru vor ajunge sa traiasca intr-o tara bogata, industriala, respectata si de dusmanii ei cei mai rai. Am invins greutati greu de inchipuit astazi. A fost in tara o explozie a unui camion cu 3 tone de azotat de amoniu si s-a cutremurat tara intreaga de ce poate sa faca acest ingrasamant chimic. Dar eu cu ecipajul meu am dus cate 7000 de tone de azotat de amoniu la fiecare calatorie, unele nave mai mari au dus si mai mult. Fara spor de pericol, fara lefuri mari, fara dreptul de a-ti cere drepturile. Si dupa munca noastra, ce a urmat? Dezastru, naruirea economiei, subminarea tarii la toate nivelurile, batjocorirea muncii noastre, am vazut strunguri noi-noute romanesti vandute la fier vechi, echipamente industriale de valoare inestimabila carate la fier vechi (li se schimba apoi eticheta, se adauga made in Italy, sau altele si se vindeau aiurea, la fier vechi.). Juristii fostului regim, care primeau hotararile in plic de la partid, si-au tras pensii de cazi pe spate cand vezi cate zerouri au. Toti s-au pus pe distrus si pe jacuit economia tarii. Si-au tras averi si pensii pentru ei si ai lor. Iar noi navigatorii tarii, care am creiat ceeace ei nu-s in stare sa foloseasca pentru a face economia tarii sa se miste, sa creasca economia, sa tinem tineretul in patria lui, sa produca pentru tara si viitorul poporului ei, noi navigatorii suntem de batjocura, ca si tara si viitorul ei. Unii comentatori sunt deadreptul ignoranti, habar nu au ce este navigatia si ce scop are. Transportul pe apa este cel mai avantajos, cel mai ieftin, mai devreme sau mai tarziu transportul rutier de marfuri va fi un fiasco. Noi romanii nu suntem neam de marinari, n-am fost nevoiti sa ne hranim din mare si nu prea ne-a interesat marea, nici acum nu stim ce sa facem cu ea, chiar si la plaja construim carciumi direct pe nisip, pe plaja care trebuie sa aduca venituri. Nu stim ce importanta are ptr economie transportul pe apa, marinarii tarii au luat calea muncii la negru pe la flotele dubioase din lumea larga. PACAT!. Poate vreun tanar, care citeste aceste randuri, va gandi ca un om din tarile mari puteri maritime, tari bogate si indestulate si stapanitoare peste popoarele molae. Nu uitati: Venetia, Genova, Portugalia, Regatul Castiliei si Leon, Anglia, au stapanit marea si au ajuns stapanii lumii in timpul lor. Azi tot popoarele cu flote puternice fac aranjamentele. Oamenii de afaceri, daca vor sa fie siguri pe averile lor, sa-si indrepte privirea spre mare.