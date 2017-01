Legea achiziţiilor publice, adoptată de deputaţi

Deputaţii au adoptat, cu unanimitate de voturi, proiectul legislativ privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de servicii şi de lucrări. Proiectul stabileşte cadrul legal al achiziţiilor publice, dar şi al modului de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi de servicii, precum şi modalităţile în care se soluţionează eventualele contestaţii. Actul normativ reglementează în mod unitar sistemul de achiziţii publice, efectuate în manieră tradiţională şi electronică. Potrivit prevederilor noii legi, dosarele de achiziţii publice vor avea caracter de informaţii publice, trebuind să fie publicate de autorităţile contractante. Sînt prevăzute şi cîteva excepţii de la această regulă, pentru cazurile de contracte clasificate sau cele protejate de drepturi de autor. Potrivit proiectului adoptat de deputaţi, începînd cu 1 ianurie 2007, autorităţile contractante trebuie să transmită dosarele de achiziţii publice spre publicare către Sistemul Naţional Electronic de Achiziţii Publice, ceea ce face ca, practic, toţi competitorii de pe piaţă să aibă acces la dosarele respective. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite către publicare un anunţ de intenţie referitor la achiziţiile publice, dacă valoarea estimată a contractelor sau acordurilor-cadru depăşeşte suma de cinci milioane euro în cazul achiziţiilor de lucrări, respectiv 750.000 euro în cazul achiziţiilor de servicii şi de produse. În cazul anunţurilor de intenţie, autoritatea contractantă are aceleaşi obligaţii în cazurile în care valoarea estimată a contractului de lucrări este de cinci milioane de euro, respectiv dacă valoarea estimată a contractului de furnizare sau servicii este de 420.000 euro. Actul normativ mai stabileşte că Autoritatea Naţională de Reglementare şi de Monitorizare a Achiziţiilor Publice are acces nelimitat la toate anunţurile de licitaţii, atribuire servicii etc. ale autorităţilor contractante, procedura de verificare declanşîndu-se obligatoriu în cazul în care valoarea minimă estimată a contractelor este de 100.000 euro în cazul bunurilor şi serviciilor, respectiv cinci milioane euro, în cazul lucrărilor.