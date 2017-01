Legea ANI, modificată prin adoptare tacită

Camera Deputaţilor (CD) a adoptat, ieri, tacit, propunerea legislativă de modificare a Legii ANI iniţiată de senatorul PNL Emilian Frâncu, care prevede facilităţi pentru demnitarii care deţin sub 3% acţiuni la o firmă. \"Contractele, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice (...) se vor declara doar de cei care deţin peste 3% din acţiunile sau părţile sociale ale unei firme care are contracte cu o societate comercială cu capital de stat sau unde statul este acţionar\", stipulează proiectul legislativ. În actul normativ se prevede obligativitatea declarării numelui şi adresei beneficiarului de contract, cât şi a numelor rudelor de gradul întâi ale acestuia. Proiectul a fost adoptat tacit, în condiţiile în care termenul de dezbatere şi vot final în Camera Deputaţilor, stabilit iniţial pentru 5 octombrie, a trecut de mai bine de o săptămână. Comisia juridică adoptase un raport favorabil cu amendamente la proiectul de lege privind modificarea legii ANI, însă în condiţiile în care iniţiativa a fost adoptată tacit, documentul a trecut în forma iniţială. Deputaţii jurişti stabiliseră iniţial că persoanele care deţin împreună cu familia sub 5% acţiuni la o societate nu trebuie să mai declare contractele cu statul. Camera Deputaţilor este primul for sesizat privind acest proiect de lege iar Senatul este cameră decizională.