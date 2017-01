Legea anti fast-food va crea generaţii suple şi sănătoase?!

În cinci-zece ani de acum încolo, ţara noastră va avea numai tineri traşi prin inel, în urma efectelor legii anti fast-food. Sau cel puţin aşa crede ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, spunînd că se bazează în această estimare pe experienţa legislaţiei similare din alte ţări. Ieri, ministrul a declarat: „Dacă luăm statisticile din alte ţări, cînd s-au introdus măsuri similare, rezultatele sînt estimate a produce efecte vizibile după cinci-zece ani. În toată lumea, există programe de prevenţie estimate şi pe 20 de ani”. Nicolăescu a adăugat că ministerul nu are atribuţii în ceea ce priveşte calitatea produselor alimentare, dar va recomanda categoriilor de cetăţeni, în funcţie de patologii, ce alimentaţie să aibă. “Va trebui să lucrăm cu diverse organizaţii care să explice oamenilor că alimentul cutare care ar putea fi de natură medicală corect să aibă şi o serie de alte lucruri. MSP are o singură obligaţie: ca pe toate etichetele să fie trecute toate caracteristicile pe care acel produs le are. Şi atunci omul e în cunoştiţă de cauză, dacă produsul respectiv poate fi consumat sau nu”, a spus ministrul, adăugînd că dietele se stabilesc împreună de medic şi de pacient. Preşedintele Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, Nicolae Hîncu, estima, joi, că efectele legii anti fast-food se vor vedea în mod semnificativ după un an, iar tot de atunci va scădea numărul copiilor care suferă de boli induse în urma alimentaţiei nesănătoase. “Din momentul în care această lege va fi aplicată, în decurs de cîteva luni, bunele obiceiuri alimentare vor fi preluate de către copii, iar în anul următor efectele ei se vor vedea la nivel de control ponderal. Un an de zile este un termen realist”, spunea Nicolae Hîncu. Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, o iniţiativă legislativă care prevede că în incinta unităţilor de învăţămînt de stat şi particular este interzisă prepararea, comercializarea şi distribuirea alimentelor nerecomandate şcolarilor şi preşcolarilor. Propunerea legislativă, iniţiată de deputaţi din mai multe partide, se intitulează “proiect de lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţămînt preuniversitar” şi a fost adoptată de deputaţi cu 186 voturi “pentru”, niciun vot “împotrivă” şi 3 abţineri. Potrivit actului normativ, Ministerul Sănătăţii va întocmi şi actualiza o listă a alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, în funcţie de indicaţiile specialiştilor în nutriţie. Inspectoratele şcolare vor prelua această listă şi o vor comunica unităţilor de învăţămînt. Proiectul mai prevede că alimentele nerecomandate sînt cele care au un aport suplimentar de grăsimi, zahăr, sare, îndulcitori, aditivi alimentari şi au un efect dăunător sănătăţii. Meniurile servite în cantinele unităţilor de învăţămînt vor fi avizate de specialişti în nutriţie acreditaţi de Ministerul Sănătăţii. Proiectul de lege a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este forul decizional.