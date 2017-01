Prin intrarea în vigoare a legii antifumat, românii ar trebui să aibă mai multă grijă unde îşi aprind ţigările. Teoretic, legea nu este greu de pus în aplicare. Practic, nimeni nu prea ia în serios ameninţările autorităţilor. Puţini sînt patronii de restaurante şi cafenele care şi-au amenajat spaţii speciale care să-i protejeze pe clienţii care nu au acest viciu de fumători. De teamă să nu-şi piardă afacerile bănoase, patronii români nu se gîndesc nici măcar la propria sănătate, darămite la cei expuşi, fără voia lor, riscurilor fumatului pasiv. Este un fapt demonstrat de ultimele „raiduri” ale inspectorilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Comsumatorilor (ANPC) în localurile din ţară. Prinşi cu mîţa-n sac, patronii s-au ales cu o ploaie de amenzi, unităţile verificate la sfîrşitul săptămînii trecute alăturîndu-se astfel numeroaselor restaurante care au şi acum activitatea suspendată. De altfel, la începutul acestui an, conducerea ANPC a avertizat patronii de restaurante şi administratorii de complexe comerciale de tip mall că au la dispoziţie 45 de zile pentru a crea locuri speciale pentru fumători. "Deşi legea este în vigoare de trei ani, abia acum s-au întreprins primele măsuri. Încă din luna ianuarie am somat patronii de restaurante şi le-am adus la cunoştinţă prevederile legii referitoare la fumatul în spaţii publice. Termenul de 45 de zile pe care l-au avut la dispoziţie pentru amenajarea locurilor speciale pentru fumători a expirat. Acum am trecut la sancţiuni", a declarat preşedintele ANPC, Marian Zlotea. Potrivit prevederilor legale, fumatul este interzis în spaţii publice acoperite, precum şi în locurile de alimentaţie publică. "Este o prevedere care protejează sănătatea celor mulţi. Faptul că patronii sau administratorii de restaurante sau complexe comerciale ignoră acest fapt este chestiune gravă. Le vom reaminti că fumatul dăunează grav nu numai sănătăţii, ci şi afacerilor lor, dacă nu respectă legea", a mai declarat Zlotea. Conform legii, lipsa unor spaţii speciale destinate fumătorilor este sancţionată cu amenzi cuprinse între 1.000 şi 5.000 lei, precum şi închiderea temporară a activităţii societăţii respective.