Legea „Big Brother” este neconstituţională. Aplicarea ei, NU!

17:04:18 / 11 Iulie 2014

SI INTERESUL SCRIERII ARTICOLULUI UNDE E???

Pe mine ca cetatean chiar nu ma intereseaza atat big brother...sincer mi-e indiferent...NU AM NIMIC DE ASCUNS...NU SUNT NICIUN RAZBOI CU JUSTITIA...Dorm chiar mai bine daca statul vegheaza...MI SE PARE MANIPULARE IEFTINA..FAPTUL CA IN AFRICA MOR ZILNIC MII DE COPII DE FOAME NU INTERESEAZA PE NIMENI...SI ALTE ORORI CARE SUNT PE PAMANTUL ASTA..ASTA CA CINEVA MA URMARESTE PE MINE E ULTIMA GOGOASA PE CARE AS HALI-O...DOAR INFRACTORII SE TEM DE BIG BROTHER..CEEA CE FAC IN VIATA ASTA FAC CU GANDUL CA ORICUM DUMNEZEU STIE TOT SI ODATA MA VOI INTALNI CU EL...