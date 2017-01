Legea cămătăriei, „pe genunchi”

CONTROVERSE Cu toate că a fost aruncată pe piaţă sub pretextul că s-ar face „curăţenie” în „activitatea” de cămătărie, social democraţii consideră că legea democrat liberalilor care interzice această „îndeletnicire” este o altă gogoaşă electorală. În acest sens, preşedintele PSD, Victor Ponta, a spus că legea promovată de o serie de foşti sau actuali parlamentari ai PDL, precum şi de o parte a parlamentarilor aparţinând Grupului minorităţilor naţionale, este întocmită prost şi încurcă reglementările din noul Cod penal. „Tocmai din aceste motive, până şi Guvernul României a înaintat încă de acum un an Parlamentului, sub semnătura primului ministru Emil Boc, un punct de vedere negativ cu privire la acest proiect”, a spus Ponta, care i-a şi adresat o scrisoare deschisă premierului Emil Boc: „De ce permiteti clanurilor interlope o portiţă de scăpare, prin acest nou proiect de lege care mai mult încurcă legislaţia deja existentă?” El a adăugat că votul pe care l-a dat în cazul Legii privind activitatea de cămătărie a fost strict bazat pe experienţa sa în domeniul juridic şi pe participarea directă la elaborarea unui nou Cod Penal ale cărui prevederi le cunoaşte foarte bine.

ATAC Ponta s-a arătat deranjat de atacurile la adresa sa, ca urmare a votului său împotriva Legii privind activitatea de cămătărie. „Precizez că privesc activitatea de cămătărie ca pe o faptă extrem de gravă, care trebuie combătută prin cele mai serioase metode. Atacurile lansate la adresa mea sunt total nefondate. Ele reflectă nu doar un comandament politic şi demagogie, dar mai ales superficialitatea şi ignoranţa celor care le lansează, cum este cazul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase. Aceasta şi colegii săi, care au exprimat un punct de vedere similar, nu cunosc nimic nici despre legislaţia în domeniu şi nici chiar despre poziţia Guvernului pe care îl susţin”, a spus Ponta. El a mai afirmat că, în 2009, a condus Comisia privind elaborarea noului Cod penal. „Atunci, tocmai pentru că văd cămătăria ca fiind o faptă foarte gravă, am promovat în cadrul proiectului de Cod penal reglementări privind această activitate”, a mai afirmat liderul PSD.