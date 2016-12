Legea care încătuşează agresorii halatelor albe

Multe cadre medicale din România au trăit clipe de teamă în timpul serviciului atunci când au avut de-a face cu persoane agresive, unele aflate sub influenţa alcoolului, a drogurilor sau, pur şi simplu, agresive din fire, deranjate de mici gesturi ale celor care le acordau ajutor. Unii angajaţi în halate albe fie s-au ales cu scaune în cap, cu sticle, cu pantofi sau alte obiecte aflate la îndemână, au fost scuipate, îmbrâncite, înjurate, agresate în fel şi chip. Cu frica în sân au stat, ani la rând, cadrele medicale din urgenţele spitalelor, în special pe timp de noapte. Este vorba şi despre cadre medicale ale Unităţii de Primire Urgenţe (UPU) a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. „Nu o dată, ci de mai multe ori am primit ameninţări şi chiar am fost îmbrâncită, scuipată, înjurată de pacienţi, de regulă sub influenţa alcoolului. Au existat şi aparţinători ai bolnavilor care ne-au agresat pe motiv că nu ne dăm prea bine silinţa. Degeaba încercam să le explicăm, să-i calmăm, să-i facem să înţeleagă că trebuie să ne lase să ne facem meseria. Ştiau una şi bună: să ne înjure şi să ne facă în toate felurile”, este povestea unui cadru medical al UPU a SCJU Constanţa. Şi nu este singurul cadru medical care a profesat cu frica în sân în UPU Constanţa. Imediat ce SCJU a angajat firma de pază specializată, angajaţii se simt în siguranţă. Din păcate, nu acelaşi lucru îl pot spune ambulanţierii, în general personalul medical angajat al Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Mulţi angajaţi au fost agresaţi, fizic sau verbal. Aproape fiecare are o poveste a lui de care nu vrea să-şi aducă aminte. „Este riscul meseriei, ni-l asumăm. Din păcate există şi asemenea oameni. Nu avem ce face. Pe de altă parte, există satisfacţia meseriei, de a salva vieţi, indiferent de comportamentul lor, de respectul faţă de noi”, a spus un ambulanţier.

SCUT LEGAL S-ar părea că agresorii halatelor albe şi-au găsit „naşul”. Camera Deputaţilor a adoptat, ieri, o lege care prevede incriminarea faptelor de ameninţare, lovire sau alte violenţe, vătămare corporală şi vătămare corporală gravă săvârşite împotriva medicilor, asistenţilor medicali, şoferilor de ambulanţă. Legea a fost adoptată cu 186 voturi „pentru”. Proiectul privind modificarea legii reformei în domeniul sănătăţii incriminează faptele de ameninţare, lovire, sau alte violenţe, vătămare corporală şi vătămare corporală gravă săvârşite împotriva personalului sanitar aflat în exerciţiul funcţiunii prin stabilirea unor pedepse similare celor prevăzute de Codul penal pentru infracţiunea de ultraj. „Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui medic, asistent medical, şofer de autosanitară, ambulanţier sau orice alt fel de personal din sistemul sanitar aflat în exerciţiul funcţiunii, ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă”, se arată în proiect. Lovirea sau orice acte de violenţă săvârşite împotriva personalului sanitar aflat în exerciţiul funcţiunii se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, vătămarea corporală se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 6 ani, iar vătămarea corporală gravă se pedepseşte cu închisoarea de la 3 ani la 12 ani, potrivit proiectului de lege care a fost adoptat deja de Senat.