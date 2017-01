Legea defăimării i-a adus pe deputați în pragul jignirilor reciproce

07:29:21 / 11 Februarie 2016

DEFAIMAREA

In istoria politica romaneasca au fost mari oameni de cultura care au avut curajul cetatenesc de a demasca faptele murdare , penale, indiferent de persoana si functie , incepand cu regele Carol I si toata suita de lideri de partide si guverne . Este suficient sa-i amintim spre cinstea lor , pe Eminescu , Caragiale , ND Cocea , Arghezi , Bacalbasa , Delavrancea etc . O astfel de lege ar fi buna daca s-ar limita doar la Parlament si partide . Romanii folosesc cuvintele si expresiile " defaimatoare " auzite si invatate din declaratiile asa zisilor parlamentari sau lideri de partid , de la unii ca raposatul Vadim Tudor de exemplu . Se stie ca atunci cand te lovesti sau te frigi durerea scade si este mai usor suportata daca injuri . Si romanii au tot timpul ceva de suferit de pe urma celor care nu admit sa fie defaimati . Unii politicieni , au mers pana acolo incat sa afirme ca decat sa zaca in anonimat mai bine sa fie injurat , ultragiat in mass-media . Daca politicienii nu mai vor sa fie defaimati , atunci sa stie ca omul politic trebuie sa fie limpede si curat , sa impuna si sa dovedeasca faptul ca cinstea lui nu poate fi discutata. Nimeni nu poate cere altuia sa se ingrijeasca de onoarea sa , mai ales in politica . O asemenea lege a defaimarii daca va fi votata , va produce mari tulburari . Si romanii ce vor face ? Poate vor iesi iar in strada . Ei si ? Au mai iesit dupa incendiul care a facut sute de victime si nu s-a schimbat nimic , nu s-a facut nimic din ce au cerut manifestantii . La vremea sa ND Cocea scria : “ Suntem poporul castrat de idealuri . Suntem asternutul in care s-au incuibat plosnitele politicianiste " . Nici Egiptul antic , n-a suferit atatea plăgi , cum arata Biblia , cate au suferit romanii din 1989 si pana in vai de zilele noastre . Si romanii sa nu mai aiba dreptul sa " defaimeze " ? Care va sa zica unii au dreptul sa fure , sa asupreasca , sa fie corupti si amaratii sa nu-si poata exprima in felul lor obida ? Defaimat nu poate fi decat cel ce face fapte defaimatoare .