Legea descentralizării, întoarsă în Parlament

05:44:28 / 11 Ianuarie 2014

MINTITI , FURATI SI VINDETI TOATA ROMANIA , DAR PINA CIND .

MAI MADAM GORGHIU , PAI OAMENII ASTIA DIN CCR SINT MAI CU CAPUL PE UMERI , DE ACEIA VA RESPINS ACEASTA LEGE DE DESCENTRALIZAREA ROMANIEI , MAI PE ROMANESTE DE IMPARTIREA ROMANIEI DUPA BUNUL VOSTRU PLAC STRINSI UNITI SUB ARIPA USELISTA , DECI IMPARTITREA PE BUCATI A ROMANIEI , PENTRU CA SA O PUTETI VOI VINDE CU BOGATIILE EI SUBTERANE ALE ACESTUI PAMANT , DECI SA VA FACETI MOGULI MAFIOTI A CITE UNEI REGIUNI , SA PUTETI VINDE IN LINISTE CE A MAI RAMAS DIN ROMANIA , CA DE LA LOVITURA DE STAT DIN 89, TOT VINDETI , FABRICI , UZINE , ATI TERMINAT CU FIERUL VECHI , VAPOARA INTRGI CARE LE-ATI DUS LA TURCI , ACUM URMEAZA SA EXPLOATATI GAZELE DE SIST , AURUL SI BOGATIILE SUBTERANE , CARBUNE , PETROL SI CE MAI ESTE SUBTERAN IN TARA ASTA , DAR VRETI SA FACETI REGIONALIZAREA , SA AVETI DIN BELSUG CE SA EXPLOATATI SI VINDE LA STRAINI, NU VA INTERESEAZA DE CONSECINTELE CARE URMEAZA IN URMA ACESTOR EXPLOATARI NESANATOASE ,BANII SA VA IASA , DUPA VOI PRAPADUL ACESTUI PAMANT , VOI TAIATI , VOI SPINZURATI , DE ASTA BATETI IN PINTENI SI VRETI REGIONALIZAREA , DAR MAI AVEM SI OAMENI CU CAPUL PE UMERI ,CEI DIN CCR , CARE VAD INTENTIILE VOASTRE DRACONICE , ASA CA DEGEABA SPUI MADAM GORGHIU ,CA VREI SA AFLI MOTIVAREA CCR , ESTE FOARTE CLAR AU VAZUT INTENTIILE VOASTRE DE DISTRUGEREA PAMANTULUI ROMANESC , PRIN LACOMIA VOASTRA , IAR NOUA VIZIUNE DE DESCENTRALIZARE GINDITA DE HULPAVII SI LACOMII USELISTI SA IMBRACE O NOUA HAINA A CONSTITUTIONALITATII , ESTE EXACT ACEIASI MARIE CU O ALTA PALARIE , DECI NU MAI MERGE CU MINCIUNILE VOASTRE , SA SATURAT LUMEA DE VOI MINCINOSILOR SI HOTILOR CE SINTETI , SINT DE ACORD DOAR CEI CARE SINT IN MAFIA USELISTA ,SAU CEI CARE NU GINDESC SI AU TARITE IN LOC DE CREIERI , RESTUL SA AUZIM DE BINE SI FARA IMPARTIREA SI VINDEREA ROMANIEI PE BUCATI INTRE MAFIOTII USELISTI .