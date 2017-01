Ministrul delegat pentru dialog social, Liviu Pop, a declarat că Legea dialogului social va fi modificată în acest an, deoarece de la apariţia ei nu s-a înregistrat niciun contract colectiv la nivel de ramură, iar numărul contractelor colective la nivel de unitate a scăzut drastic. „Potrivit programului de guvernare, dorim să finalizăm anul acesta legislaţia dialogului social. Legea dialogului social trebuie corectată în foarte multe locuri, în condiţiile în care, de la apariţia acesteia, în mai 2011, nu s-a înregistrat niciun contract colectiv la nivel de ramură în România. Putem spune că este o lege a dispariţiei dialogului social sau o lege a ruperii dialogului social. Numărul contractelor colective la nivel de unitate a scăzut drastic, undeva cu 80-85%, iar numărul organizaţiilor sindicale şi patronale, de asemenea, a scăzut, fiindcă nu au reuşit să-şi facă reprezentativitate”, a spus ministrul. În opinia acestuia, modificarea Legii dialogului social este „absolut obligatorie”, întrucât în această perioadă este nevoie de dialog social. „Am avut discuţii la nivel naţional cu toate confederaţiile sindicale şi, pentru prima dată după multe luni, am adus la masă toate patronatele. Am primit o adresă de la toate cele 14 organizaţii, nouă patronale şi cinci sindicale, în care ni s-a spus că vor trimite un draft rezultat în urma discuţiilor până în 5 septembrie, deoarece până atunci sunt dezbateri”, a spus Pop.