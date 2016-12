Legea Educaţiei goleşte buzunarele studenţilor

Chiar şi după căderea guvernului portocaliu, actele normative întocmite de pedelişti pe genunchi şi adoptate fără consultarea partenerilor sociali continuă să bulverseze societatea românească. Unul dintre cele mai controversate acte ale fostei guvernări este Legea Educaţiei care, printre multe alte nenorociri aduse în învăţământul românesc a reuşit „performanţa” de a distruge autonomia universitară. Un prim pas în acest sens l-a constituit impunerea, în toate universităţile din ţară, a Cartei universitare (constituţia instituţiilor de învăţământ superior) în formatul aprobat de Ministerul Educaţiei. Un al doilea pas l-a constituit impunerea de noi taxe pentru studenţi. Mai exact, potrivit Legii Educaţiei, toţi studenţii, inclusiv cei de la cu taxă, trebuie să plătească pentru susţinerea examenului de licenţă şi a dizertaţiei de masterat. „Pentru studenţii de pe locurile bugetate, potrivit Legii Educaţiei, se asigură numai şcolarizarea, nu şi evaluarea la final de ciclu. Practic, niciun fel de examen nu este prevăzut în planul de învăţământ, după finalizarea cursurilor nemaicontând, pentru legiuitor, dacă studentul a fost la fără taxă sau şi-a plătit şcolarizarea”, a declarat purtătorul de cuvânt al Universităţii „Ovidius” Constanţa, asist. univ. drd. Daniel Citirigă. Prin urmare, ieri, în Consiliul de Administraţie, reprezentanţii universităţii constănţene s-au văzut nevoiţi să aprobe taxele pentru examenele de la finalul acestui an în condiţiile impuse de lege.

STUDENŢII, NEMULŢUMIŢI Vestea a căzut ca un trăsnet pentru studenţii de pe locurile bugetate din cadrul facultăţilor universităţii constănţene, cei mai şocaţi fiind, după cum era de aşteptat, cei aflaţi în ultimul an, pe care îi mai despart doar câteva luni până la susţinerea examenului de licenţă sau a dizertaţiei. Potrivit legislaţiei în vigoare, în învăţământul universitar public gratuit se percep taxe pentru: depăşirea duratei de şcolarizare prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor şi a altor forme de verificare, care depăşesc prevederile planului de învăţământ. De asemenea, se pot percepe taxe şi pentru activităţi neincluse în planul de învăţământ. „Taxele au fost stabilite în funcţie de complexitatea examenului susţinut de student, fiind asemănătoare cu cele plătite de absolvenţi anul trecut. Pentru licenţă, acestea variază între 400 şi 600 de lei. Măsura taxării tuturor absolvenţilor a fost luată pentru a respecta principiul de nediscriminare prevăzut în Legea Educaţiei, care ne obligă să-i tratăm pe toţi studenţii în mod egal”, a declarat rectorul universităţii constănţene, prof. univ. dr. Tiberius Epure. După cum era de aşteptat, vestea a stârnit un val de nemulţumiri în rândul studenţilor, care nu sunt de acord să plătească taxa de licenţă, deşi sunt la fără taxă. Pe de altă parte, reprezentanţii Ligii Studenţilor au decis să susţină măsura luată de conducerea universităţii. „Ne-am întâlnit cu toţi reprezentanţii studenţilor şi am dezbătut decizia luată în Consiliul de Administraţie al universităţii. Ca urmare a datelor prezentate, am decis să susţinem decizia universităţii”, a declarat preşedintele Ligii Studenţilor, Alexandru Stanciu.