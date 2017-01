Legea educaţiei nu poate fi finalizată în comisia de la Senat până în iulie

Preşedintele Comisiei de învăţământ a Senatului, democrat-liberalul Mihail Hărdău, a declarat, ieri, că este \"imposibil\" ca Legea educaţiei să fie finalizată până la sfârşitul sesiunii parlamentare, urmând cel mai probabil să ceară conducerii Senatului permisiunea de a se lucra în timpul vacanţei. \"Noi am parcurs 40 de articole. Am o situaţie statistică la nivelul comisiei, sunt 331 de articole, cu 1.371 de amendamente. Având în vedere ce am găsit până acum, ce am proiectat până acum, nu văd niciun orizont. Nu putem termina această lege în acest interval de timp, în presiunea timpului. Este imposibil. Cred că avem disponibilitate din partea comisiei să vedem, să obţinem o prelungire pe durata vacanţei\", a spus Hărdău. Acesta a precizat că va solicita acest lucru, astăzi, Biroului Permanent al Senatului, urmând ca problema să fie tranşată într-un plen al acestei Camere. \"Decât să facem un raport virtual pentru o lege care este trunchiată... nu văd raţiunea pentru a scoate în spaţiul public o lege nefinalizată\", a mai spus Hărdău. Preşedintele României, Traian Băsescu, a trimis, ieri, câte o scrisoare preşedinţilor Parlamentului prin care le cere ca, până la intrarea în vacanţa parlamentară, cele două Camere să dezbată şi să aprobe Codurile de procedură penală şi civilă şi să reexamineze legea ANI. În plus, preşedintele Băsescu precizează, în scrisoarea adresată preşedintelui Senatului Mircea Geoană, că este necesară şi adoptarea Legii educaţiei până la intrarea în vacanţa parlamentară, \"pentru a putea fi aplicată începând cu anul şcolar următor\".