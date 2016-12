Legea Educaţiei propusă de PNL e “prea puţin inventivă”, iar a PD-L e “nevrotică”

Prim-vicepreşedintele PD-L Adriean Videanu a declarat, ieri, după şedinţa Biroului Permanent Naţional (BPN), că democrat-liberalii nu resping ideea dezbaterii celor trei pachete de legi privind reforma educaţiei: Adomniţei, Andronescu şi Miclea, “plecînd, în schimb, de la principiile acceptate deja în pactul naţional pentru educaţie, semnat de toate partidele şi reprezentanţii societăţii civile”. Videanu a anunţat că astăzi va începe o dezbatere publică, la inţiativa preşedintelui Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, pe soluţiile care vizează problemele educaţiei. Rectorul Universităţii “Babeş-Bolyai” (UBB), Andrei Marga, consideră că proiectele de legi ale educaţiei elaborate pînă acum “nu fac faţă” nevoilor României: “Proiectul PNL (2008) este prea puţin inventiv, iar cel al PD-L (2009) este nevrotic, cu formulări de genul cutare este “obligat”, recunoaşterea este “automată” şi multe altele care nu sînt proprii unei legi, şi nu aduce un pas înainte, chiar dacă plagiază reforma 1996-2000 sau buletinele informative ale UBB. Aceste proiecte nu-şi asumă schimbări destule, birocratizează soluţiile şi vor prelungi criza”. Marga a susţinut, ieri, într-o declaraţie de presă intitulată “Ora schimbării”, că dintre proiectele elaborate pînă în august, nici unul nu face faţă competiţiei internaţionale. Rectorul UBB a susţinut că este nevoie de alt proiect de lege şi că a sprijinit acţiunea MECI pentru a elabora, conform atribuţiilor legale, acest proiect. El consideră că România “ar proceda cel mai bine” dacă ar schimba sistemul universitar, în cadrul reformei din educaţie, în condiţiile în care ţara nu poate susţine aproape o sută de universităţi, Marga afirmînd că “România trebuie să-şi asume neîntîrziat adevărul că are prea multe universităţi şi prea puţini studenţi”. La rîndul său, purtătorul de cuvînt al PSD, Bogdan Niculescu Duvăz, a declarat, ieri, că legea salarizării bugetarilor şi legile educaţiei nu trebuie să fie elemente de testare a solidităţii coaliţiei guvernamentale, precizînd că social-democraţii consideră că acestea trebuie dezbătute, iar nu asumate de Guvern. Liderul PSD a afirmat că social-democraţii consideră că discuţiile pe tema legii salarizării nu sînt încheiate. El a argumentat că legea salarizării în sistemul bugetar nu trebuie să fie un instrument al reducerii fondului de salarii din cauza angajamentelor luate în discuţiile cu FMI. Duvăz a spus că, în opinia PSD, şi legile educaţiei trebuie dezbătute, el avansînd ca termen al acestor dezbateri sfîrşitul anului. El a precizat că PSD va participa la dezbaterea de astăzi de la Palatul Parlamentului. Întrebat ce atitudine va adopta PSD dacă premierul decide, totuşi, asumarea răspunderii Guvernului în data de 2 septembrie, Duvăz a răspuns: “Eu cred că premierul nu se poate duce să îşi asume răspunderea dacă nu are susţinerea întregului Guvern şi cred, în acelaşi timp, că premierul are luciditatea să ştie că este premierul unui guvern de coaliţie şi nu poate să facă încercări de rezistenţă a coaliţiei pe seama învăţămîntului sau a salariilor”.