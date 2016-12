Legea Farmaciei ne păzeşte de… buticuri!

România are, în sfârşit, o lege a farmaciei pe care o solicităm de ani de zile, aşa cum există în ţările UE, în caz contrar s-ar fi dat liber ca unităţile să se transforme în buticuri, a declarat, ieri, vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor din România (CFR), Clara Popescu. \"Este legea pe care am solicitat-o de ani de zile şi care există în toate ţările dezvoltate. Numai guvernanţii de până acum nu au vrut să înţeleagă acest lucru şi au acceptat legea care a funcţionat până acum şi care, în curând, ne-ar fi transformat în buticuri. Ar fi fost un comerţ sângeros\", a spus ea. Potrivit acesteia, farmaciile trebuie să funcţioneze aşa cum prevede proiectul de lege anunţat, ieri, iar sistemul nu trebuie lăsat \"la liber\", riscând ca toate unităţile să se transforme în buticuri, aşa cum este în Ungaria, motiv pentru care, din 1 ianuarie 2011, şi în ţara vecină va fi interzisă înfiinţarea de farmacii. \"Nu-mi vine să cred că, în sfârşit, s-a înţeles că şi România avea nevoie de o lege a farmaciei moderne\", a adăugat Clara Popescu. Menţionăm că ministrul Sănătăţii a anunţat, ieri, noile criterii pentru înfiinţarea farmaciilor din 2011, nefiind afectată funcţionarea unităţilor existente. Noua Lege a Farmaciei prevede ca înfiinţarea unei farmacii comunitare în mediul urban să se realizeze în funcţie de numărul de locuitori şi la o distanţă de minimum 500 de metri de o altă farmacie comunitară, Ministerul Sănătăţii încercând astfel să evite concentrarea unităţilor în centrele mari. Renunţarea la acest criteriu ar duce la autorizarea fără limită a farmaciilor comunitare, iar, în prezent, în România există un număr suficient de farmacii prin care se asigură aprovizionarea cu medicamente a populaţiei, potrivit ministrului. Acesta a adăugat că în UE există o farmacie la 3.400 de locuitori, iar în România una la 3.000, citând datele furnizate de Comisia Europeană. Dovada îndeplinirii condiţiei privind numărul de locuitori se va face prin adeverinţă eliberată de autoritatea administraţiei publice locale. În municipiile reşedinţă de judeţ vom avea o farmacie la 3.500 de locuitori, iar în celelalte oraşe - o farmacie la 4.000 de locuitori. În noua formă a legii, s-a eliminat excepţia înfiinţării farmaciilor în centre comerciale, gări şi aerogări. Totodată, legea include noi prevederi referitoare la serviciul de permanenţă în unităţile farmaceutice. Astfel, asigurarea asistenţei farmaceutice permanente a populaţiei va fi obligatorie pentru minim o farmacie în localităţile cu cel puţin 20.000 locuitori.