Legea furunculului

Uniunea Europeană ne cere cu insistenţă să dăm dovadă de simţ civic şi omenie şi să respectăm legea furuncului. Legea cu pricina prevede expres ca, pentru orice bubiţă, un deţinut să fie eliberat necondiţionat. Personal, vă rog să mă credeţi, nu înţeleg îngrijorarea oficialilor europeni! La noi, un infractor periculos este pus rapid în libertate pentru un banal coş care stinghereşte activitatea normală a feselor sau care îşi face de cap pe un vîrf de nas. Din acest punct de vedere sîntem o ţară de bolnavi închipuiţi. La noi, în privinţa infractorilor, crampele, de pildă, reprezintă un motiv întemeiat pentru trimiterea unui criminal în serie acasă. Practic, sănătatea cetăţeanului cinstit nu contează! Nu are decît să se descurce singur. Să fie abandonat prin sălile de spitale, plimbat de la o unitate spitalicească la alta pînă îşi dă duhul, stors de şpăgi ca să nu mai rămînă cumva vreun microb al banului în el. Starea de sănătate a recidivistului, despre care nu pot să spun că nu este şi el om, trebuie să preocupe o naţiune întreagă. Cum îl ustură un pic în gît sau urinează cu pauze scurte, îi dăm drumul pe poarta penitenciarului! Sînt indivizi care nu-şi găsesc leacul în spitalele din sistemul penitenciarelor. Am auzit de un bandit care s-a chinuit îngrozitor cu o tuse măgărească. Din cauza convulsiilor, se comporta ca un măgar. Bătea gardienii, înjura, se tăvălea pe jos… Parcă era apucat de spasme. Evident, a cerut să fie lăsat să se trateze în stare de libertate. Pînă la urmă, pentru că măgarul este tot măgar, indiferent că tuşeşte sau nu, jigodia nu s-a mai întors la locul de detenţie. Din cauza lui, toţi cei care au tuse măgărească au devenit automat suspecţi! În caz de extremă urgenţă, cînd trebuie să probeze înaltul lor profesionalism, miliţienii te iau la întîmplare. Recunoşti că eşti măgar? Şmecheraşii şi marii infractori ştiu să exploateze orice bubiţă cît de mică, indiferent de zona în care este amplasată. Pentru un furuncul, subiect aflat în permanenţă pe ordinea de zi a celor care veghează respectarea drepturilor omului, s-au dat legi speciale, tipărindu-se Monitorul Oficial în miez de noapte. Ca şi cînd ar fi în joc numirea lui Gabriel Oprea într-o funcţie importantă. Nerespectarea legii furunculului de către autorităţi atrage după sine sancţiuni drastice din partea Uniunii Europene. În ţara noastră, din cîte am aflat, au fost constituite comisii de specialitate care analizează situaţia şi evoluţia furunculului pe bucile celor aflaţi în penitenciare. Conform ultimelor dispoziţii, îngreunate de o mare încărcătură umană, cum apare un pui de furuncul, da’ nu mai mult de atît, criminalul în serie trebuie musai pus în libertate. Ei reprezintă un pericol social, este adevărat, dar nu prin natura cazierului încărcat de mîrlănii şi fapte reprobabile, ci datorită furunculului, a puiuţului de furuncul, factor virtual de infecţie. Aud că infractorii cu pistrui sînt ocrotiţi de lege. În cazul lor, eliberarea vine de la sine prin efectul legii furunculului.