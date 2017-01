Legea Guvernului privind votul uninominal este o păcăleală imensă

Preşedintele PER Constanţa, Gheorghe Donţu, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că legea pentru votul uninominal pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea este o păcăleală imensă, care nu respectă voinţa electoratului. “Votul uninominal presupune o altă organizare teritorială, în colegii electorale, unde cel mai bun din acel colegiu ar trebui să cîştige. Această lege favorizează partidele puternice, pentru că dacă partidul nu are la nivel naţional 50 plus 1 din susţinerea electoratului, nu poate ajunge în Parlament. Categoric, în acest caz, voinţa electoratului nu este luată în seamă şi este un vot surogat“, a declarat Donţu. În ceea ce priveşte organizarea partidului la nivel local, liderul PER susţine că a reuşit să înfiinţeze organizaţii în 17 localităţi, dar că numai în nouă dintre acestea formaţiunea poate participa la alegerile locale. În ce priveşte Primăria Constanţa, Donţu este convins că Radu Mazăre nu are contracandidat. “În Constanţa nu există un candidat care să aibă şanse mai mari decît Radu Mazăre. El are o organizaţie puternică, cu forţă mare, care poate susţine un candidat. Dacă Radu Mazăre nu ar mai candida la Primărie, toţi ceilalţi candidaţi ar avea şanse“, a spus Donţu.