Legea îşi reintră în drepturi, pe plaje

Primăriile care administrează staţiunile de pe litoralul românesc, Ministerul Mediului şi structurile asociative ale patronatului din turismul litoral au încheiat, vineri, un protocol privind modalitatea prin care plajele vor reveni în administrarea deţinătorilor de spaţii de cazare. La discuţiile preliminare încheierii prootocolului au participat ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, prefectul Tit-Liviu Brăiloiu, directorul Direcţiei Apelor Dobrogea - Litoral, Laurenţiu Marin, senatorul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre, primarul Constanţei, Radu Mazăre, primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, primarul din Năvodari, Nicolae Matei şi reprezentanţii structurilor asociative ale patronatelor din turismul litoral. Primarul Mazăre a explicat că toţi factorii implicaţi au căzut de acord în ce priveşte modalitatea în care plajele vor reveni, în acest sezon şi în sezoanele viitoare, la operatorii de turism. „Am gîndit criteriile care vor sta la baza împărţirii plajelor. După stabilirea criteriilor, am invitat primarii unităţilor administrative care deţin plaje, am profitat de prezenţa ministrului Mediului şi am invitat la dezbateri şi structurile asociative Litoral, Mamaia şi Costineşti. Vom finaliza în scurt timp împărţirea plajelor la Constanţa şi la fel vor face şi celelalte primării”, a declarat Mazăre.

Conform declaraţiilor primarului, acest protocol va sta la baza unei ordonanţe de Guvern care va modifica actul normativ prin care se împărţea plaja în hălci mari, administrate de firme care nu au nicio legătură cu turismul. După adoptarea ordonanţei, se vor încheia contracte de asociere cu hotelierii, prin care se va solicita plata unei redevenţe minimale, ce va fi destinată acoperirii costurilor lucrărilor ce urmează a fi executate pe plaje de autorităţi: asigurarea serviciilor de salvamar, întreţinerea plajei în extrasezon şi în sezon, serviciul de pază şi de asistenţă medicală. „Noi, ca viitori administratori şi DADL, ca actual administrator, nu intenţionăm să scoatem profit din plaje. Nu cerem bani de la hotelieri, pentru că asta ar creşte preţul produsului turistic”, a mai spus primarul Constanţei. La Mamaia, 20% din plaje vor avea statut de plajă comunală (Plaja din dreptul Piaţetei Perla, plaja Cazino şi încă o plajă situată în nordul staţiunii vor fi destinate publicului larg, avînd prevăzute şi şezlonguri, dar cu precădere fiind organizate pentru cearşafuri). Restul de 80% din plajă va fi împărţită hotelierilor şi vor fi rezervate cîteva parcele de plajă pentru ansamblurile rezidenţiale din Mamaia, pentru activităţi sportive şi de agrement.

Primarul Constanţei a explicat că, în primă fază, contractele vor fi încheiate de DADL direct cu fiecare hotelier, care va administra o suprafaţă de plajă în funcţie de numărul de locuri de cazare pe care le deţine. „Suprafeţe de cazare vor primi toţi hotelierii, indiferent dacă hotelul este situat lîngă plajă sau pe partea lacului. Sînt hoteluri de 4 stele pe malul lacului care vînd acelaşi produs turistic ca şi cele de lîngă plajă şi este normal ca toţi să poată oferi servicii clienţilor lor”, a spus Mazăre. După ce administrarea plajelor va reveni, prin lege, administraţiilor locale, contractele încheiate iniţial de DADL vor fi cesionate primăriilor.

Ordonanţă de Guvern pentru revenirea administrării plajelor la hotelieri

Ministrul Mediului a declarat ieri că a luat notă de propunerile primarilor şi că va face tot posibilul pentru ca legislaţia în vigoare să fie respectată şi pe plaje, amintind de faptul că, în fosta legislatură, au fost comise nenumărate atrocităţi ilicite pe plaje. „Ştiam toate aspectele semnalate de autorităţile locale şi asociaţiile patronale. Din punctul meu de vedere, ne vom întoarce la perioada de glorie a staţiunilor de pe litoral, readucînd lucrurile pe un făgaş normal. Vă amintesc că, în urmă cu opt ani, un mare tour-operator şi-a deschis plajă la Mamaia tocmai pentru că autorităţile locale asigurau siguranţa turiştilor şi alte servicii importante pe plajă. Legea de preluare pe mari parcele a plajelor de către operatori l-a determinat pe tour-operator să părăsească România. În analiza implicată de procesul de schimbare a actualei legislaţii îşi vor spune punctul de vedere toţi factorii implicaţi. Sezonul din acest an va demonstra încă odată că autorităţile locale ştiu mai bine ce se întîmplă în curtea lor. În fond, prin returnarea administrării plajelor, nu facem decît să respectăm programul de guvernare în ce priveşte descentralizarea reală”, a afirmat Nemirschi. El a explicat că ordonanţa de Guvern va fi emisă în aprox. o lună. Întrebat dacă nu întrevede impedimente în ce priveşte anularea contractelor cu operatorii latifundiari de plajă care administrează aceste domenii în prezent, ministrul a răspuns: „Dacă în 2006 s-a desfiinţat Legea 50 pe plajă, recuzînd primarilor principalul atribut de autorizare a imobilelor apărute, nu văd ce impediment am putea avea în demersul nostru care vizează normalizarea situaţiei plajelor”. Pezent la dezbateri, senatorul Alexandru Mazăre a afirmat că, în ce priveşte procedurile privind aprobarea actului normativ în Parlament, Legea privind transferul plajelor poate fi aprobată chiar şi în două luni. \"Pe proiectul de lege a fost sesizată Comisia de specialitate a Senatului, Comisia de Administraţie Publică, din care fac parte. Aşteptăm punctul de vedere al Guvernului, întrucît Ministerul Mediului şi-a schimbat poziţia faţă de acest proiect legislativ. După ce trece de procedurile din Senat, proiectul va merge la Camera Deputaţilor, unde va trece prin Comisia de specialitate şi apoi va fi votat în plen, ca lege\", a explicat senatorul constănţean.

La rîndul său, prefectul Tit-Liviu Băriloiu a explicat că, în legislatura trecută, legislaţia în vigoare nu a fost respectată pe plajă: „Cu voia fostei conduceri DADL apăreau contrucţii peste tot pe plajă. Acum toate clădirile ilegale vor fi demolate şi se vor amenaja beach-baruri numai în locurile prevăzute în planurile urbanistice”. Preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea Turismului „Litoral”, Corina Martin, a subliniat că, pînă acum, existenţa unui operator de plajă intermediar genera creşterea costurilor suportate de turişti, anulînd astfel eforturile hotelierilor şi agenţiilor de turism de a produce pachete turistice ieftine: „Deşi ofeream tarife foarte mici la cazare, hotelierii pierdeau şi cîştigau operatorii de plajă, care practicau preţuri extrem de mari”. O situaţie paradoxală de acest gen a fost prezentată de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu: „La Hotelul Flora, unde sînt acţionar, cazarea pentru o persoană costă 120 lei. Culmea, turiştii care ajungeau pe plajă plăteau tot 120 de lei operatorilor latifundiari pentru un şezlong. Este imposibil aşa ceva!”, a spus Costantinescu.