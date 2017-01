"Legea Macovei este cel mai mare rău făcut vreodată României"

Premierul Victor Ponta este de părere că răul cel mai mare care s-a făcut vreodată României a fost Legea 247/2005, privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente: "Am retrocedat școli, spitale, secții de poliție și am retrocedat teren, în final, cât de vreo două ori teritoriul României, 12 milioane de hectare în plus decât există în România. Din acest motiv, aici fac o paranteză, tocmai inițiatoarea legii de retrocedare a locuințelor, a proprietăților către foștii proprietari, Monica Macovei, a câștigat o casă a unui fost proprietar". Prim-ministrul și-a argumentat afirmația invocând numărul mare de cazuri de retrocedări ilegale, de care se fac vinovați, parțial, și unii judecători, dovediți în acest sens de anchete ale DNA. Premierul a adăugat că la începutul lui 2013, după câștigarea alegerilor de către USL, primul act normativ pe care și-a angajat răspunderea Guvernul Ponta "a fost Legea 165/2013, care a oprit definitiv orice formă de retrocedare". Întrebat cum vor răspunde cei implicați în retrocedările ilegale, Ponta a spus: "Am să vă răspund altfel decât Traian Băsescu, care a zis la un moment dat: „toți trebuie să răspundă în fața legii“. Nu, atenție, toți cei care încalcă legea trebuie să răspundă".