“Legea minelor e absolut necesară”

09:24:59 / 07 Ianuarie 2014

Un viitor roz

Tocmai am citit despre poluarea apelor in trei state americane din cauza exploatarii gazelor de sist. Iata ce ne asteapta in curand si pe noi ca sa nu mai vorbesc de cutremure si alunecari de teren! Intre timp, am auzit ca societatile de asigurari au profitat de indesirea cutremurelor pentru a mari preturile, ori stim bine ca daca s-ar intampla vreun dezastru, societatile de asigurari vor da despagubiri minime sau deloc. Lipitorile care-i sug pe romani sunt politicienii, bancile, societatile de asigurari, iar biserica binecuvanteaza totul!