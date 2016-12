Legea nu e în recreaţie pentru cei ce vor să fraudeze alegerile

Candidatul PSD la Preşedinţie, Mircea Geoană, s-a aflat, la sfîrşitul săptămînii trecute, în campanie electorală prin ţară. El i-a avertizat, sîmbătă, în comuna suceveană Adîncata, pe cei care vor să fraudeze scrutinul prezidenţial că legea din România nu este în recreaţie, iar instituţiile statului şi cele europene veghează asupra corectitudinii alegerilor. El a arătat că PSD intră în această campanie electorală cu şansa de a cîştiga cele mai multe voturi încă din primul tur de scrutin şi s-a arătat convins că “în turul doi, în mod evident, se vor rupe zăgazurile şi că românii vor alege un alt tip de preşedinte, o altă abordare şi un alt proiect politic”. Apoi, Geoană şi-a continuat periplul la Vatra Dornei, unde le-a promis pensionarilor aflaţi la tratament în staţiune, că dacă va ajunge preşedinte al României va înfiinţa un Consiliu Consultativ al vîrstei a treia pe lîngă Preşedinţie pentru a avea legătură directă cu persoanele în vîrstă. Liderul social-democrat a reamintit că din 2006, cînd PSD a lansat programul “România socială”, a fost lansat proiectul legii prin care punctul de pensie reprezintă 45% din salariul mediu brut, legea fiind adoptată în 2007. Geoană a menţionat că pînă la sfîrşitul acestui an va fi adoptată o lege a pensiilor “mai dreaptă” prin care pensiile mici să fie mai mari şi să beneficieze de un anumit sprijin şi cei care au lucrat la CAP, sau pentru mamele care nu au muncit dar au crescut copii. El a apreciat că proiectul propus de PD-L prin care se schimbă mecanismul de calcul al pensiei în care punctul de pensie va fi corelat cu inflaţia este “o păcăleală” şi a arătat că în cîţiva ani România va adera la euro, iar în spaţiul euro inflaţia este de 1-2%. Ieri, Mircea Geoană, aflat la Fălticeni, a declarat că audierile miniştrilor propuşi de premierul desemnat vor fi foarte serioase, în special a “pieselor de rezistenţă” a “angrenajului Băsescu-Boc”, subliniind însă că majoritatea parlamentară îl susţine pe Klaus Iohannis. Geoană a menţionat că va convoca Birourile Permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului în cadrul cărora va fi stabilit şi programul audierilor miniştrilor propuşi. El a mai spus că Parlamentul îşi rezervă dreptul democratic de a-şi spune opinia cu privire la propunerile pentru “Guvernul Boc 3” în ansamblu. De asemenea, liderul PSD a dat asigurări că-şi va folosi toate contactele ce le are pe plan mondial pentru a atrage investiţii şi pentru crearea de locuri de muncă, arătînd că are cele mai mari contacte cu lideri ai lumii. Geoană a subliniat că îşi va pune priceperea şi tot ce înseamnă contactele pe plan mondial pentru “a aduce acasă bani, investiţii şi locuri de muncă şi agricultură”. El a mai arătat că proiectul său “O singură Românie” este de a “scoate la lumină” jumătate din ţara noastră care acum locuieşte în mediul rural.