Legea pentru creditele de consum, gata în ianuarie

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) ar putea finaliza în ianuarie 2010 textul legii pentru transpunerea directivei europene pentru creditul de consum, astfel încât să intre în Parlament în februarie, în condiţiile în care directiva trebuie să intre în vigoare până la 12 iunie 2010. Parlamentul European a adoptat, în acest an, o directivă pentru creditele de consum, care va aduce avantaje consumatorilor mai ales în ce priveşte rambursarea anticipată. Directiva reglementează informaţiile pe care firmele de credit trebuie să le menţioneze în materialele publicitare referitoare la creditele de consum, astfel încât populaţia să fie corect şi complet informată. \"Legea trebuie să includă o formulă de calcul exactă a plăţii lunare, în funcţie de nişte indicatori care pot fi verificaţi\", a spus Mihai Meiu, director în cadrul ANPC. Directiva prevede reducerea comisionului de rambursare anticipată la 0,5% în primul an şi la 1% din al doilea an şi stipulează că măsurile pe care le include nu se aplică contractelor în derulare la data aplicării legii. ANPC ar putea să ia în calcul aplicarea măsurilor directivei şi pentru contractele aflate în derulare, însă după discuţiile cu reprezentanţii furnizorilor de servicii financiare şi ai consumatorilor. \"Dacă sunt două milioane de contracte în derulare şi sunt încheiate 100.000 de contracte noi, atunci trebuie analizat care este scopul pentru care a fost făcută legea\", a explicat Meiu, adăugând că decizia în acest sens este foarte dificilă, întrucât autoritatea nu vrea să se depărteze prea mult de la prevederile directivei.