Legea prin care persoanele persecutate din motive politice vor primi indemnizații, promulgată

Președintele Klaus Iohannis a semnat, ieri, decretul privind promulgarea legii prin care se acordă o indemnizație persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, informează Administrația Prezidențială. Plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat pe 11 martie această lege. Actul normativ pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri prevede că aceste categorii de persoane au dreptul la o indemnizație lunară de 400 de lei pentru fiecare an de detenție, strămutare în alte localități, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu pensionate. "Soțul/soția celui decedat din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitalele de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu are dreptul la o indemnizație lunară de 400 de lei neimpozabilă dacă ulterior nu s-a recăsătorit. Indemnizația se poate cumula cu orice pensie", mai prevede acest text de lege.