Legea privind homosexualitatea în armată, neconstituţională

Interdicţia ca militarii americani să îşi dezvăluie homosexualitatea este neconstituţională, întrucât încalcă libertatea de exprimare şi dreptul la un tratament echitabil, potrivit deciziei pronunţate de un tribunal federal californian. „Legea Don\'t ask, don\'t tell, în traducere Nu întrebi nimic, nu spui nimic, încalcă în mod evident drepturile constituţionale ale militarilor homosexuali”, a decis judecătoarea Virginia Phillips. Această lege obligă militarii homsexuali să îşi ascundă orientarea sexuală, în caz contrar ei urmând să fie excluşi din armată. „Reclamantul are dreptul la o declaraţie judiciară în acest sens şi la un ordin permanent care să împiedice aplicarea legii”, a continuat judecătoarea, apreciind că dovezile prezentate Curţii de către membrii unei organizaţii republicane pentru drepturile homosexualilor, Log Cabin Republicans, arătau clar că această regulă era discriminatorie. Potrivit judecătoarei, regula aflată în vigoare interzice homosexualilor să vorbească despre relaţiile lor, în condiţiile în care ea permite heterosexualilor să facă acest lucru. Se apreciază, de asemenea, că legea încalcă legea fundamentală, limitând posibilitatea pentru militarii respectivi să conteste o decizie de excludere.

Ordinul care ar urma să suspende aplicarea legii pe întreg teritoriul american nu va intra însă în vigoare imediat. Decizia dă organizaţiei Log Cabin Republicans o perioadă de timp până la data de 16 septembrie pentru a prezenta un proiect de ordin, apoi o săptămână administraţiei, pentru a-şi ridica obiecţiile. Administraţia poate de asemenea să facă apel la decizia tribunalului. Această decizie pune administraţia preşedintelui Barack Obama într-o poziţie dificilă, de a fi nevoit să apere o lege pe care s-a angajat să o abroge. Preşedintele Obama s-a angajat să abroge această lege, în coordonare cu principalii comandanţi ai armatei şi Congresului, şi în urma unei ample evaluări în cadrul armatei privind consecinţele acestei abrogări asupra eficienţei trupelor. Pe 28 mai, Camera Reprezentanţilor a votat abrogarea legii Don\'t ask, don\'t tell. Dar dezbaterea pe această temă promite să fie aprinsă în Senat, unde o comisie a aprobat abrogarea legii, în pofida numărului mare a celor care se opun acestei măsuri.