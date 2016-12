Legea privind reintroducerea cătăniei, în Parlament

Ținând cont de situația geopolitică a României, în contextul conflictului militar din Ucraina și pe fondul amenințărilor tot mai dese ale Rusiei, politicienii români se gândesc la reintroducerea stagiului militar. În prezent, România are 67.000 de soldaţi, în condițiile în care, înainte de 1989, țara noastră avea 400.000 de soldați. Deputatul PSD Ninel Peia a depus, în 23 iunie, un proiect de lege în Parlament privind reintroducerea stagiului militar pe bază de voluntariat. Astfel, tinerii cu vârste între 18 şi 25 de ani ar urma să se înroleze, dacă vor dori, pentru o perioadă de şase luni. Prima astfel de recrutare ar urma să se facă în ianuarie 2016. Printre avantajele pe care le evidenţiază iniţiatorul în proiectul său se numără costurile scăzute pentru instruire, crearea unei rezerve pertinente din care se vor selecţiona viitorii militari angajaţi, integrarea rezerviştilor în economie şi reconversia lor profesională, plus o educaţie prin disciplină a tinerilor. Mergând mai departe, ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a declarat că susține proiectul și ar dori ca stagiul militar să fie obligatoriu, așa cum a fost înainte de 2007. Inițiativa lui Ninel Peia se referă atât la băieţi, cât şi la fete. Momentan e doar un proiect legislativ, dar care are susţinerea inclusiv a premierului interimar, Gabriel Oprea. Şi alţi parlamentari au afirmat public că susţin reintroducerea stagiului militar.