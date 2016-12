Legea retrocedărilor, pe masa Curții Constituționale

07:26:03 / 13 Decembrie 2014

retrocedari

Cita bataie de joc ? curtea ce sa mai faca? Basescu cu hotii lui sa plece si hotii de la drumul mare sa restituie banii din despagubiri.Cei care au documente originale sa intre in posesia despagubirii sa se termine cu acele titluri litigiase de punere in posesie terenuri si care. acestea au fost intetionat cuprinse in legea lui Macovei sa se poata fura. si iata s-a furat ca in codru. sunt oameni afectati pina la depresie cu ceea ce s-a intimplat la ANRP. In Romania mori cu dreptatea in mina. Totul este o drama pentru unii ,,,,drama si pentru cei care nu mai au limitele furaciunii a luxului a dezmatului toate se inlantuie platesti scump intr-o zi