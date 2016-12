Legea salarizării unice scade dramatic veniturile bugetarilor

Legea 330/2009 privind salarizarea unitară a bugetarilor \"nu aduce nimic bun\" pentru cei plătiţi din fonduri publice, ci \"doar scăderea dramatică\" a veniturilor lor, a declarat, vineri, deputatul PSD Ioan Cindrea. Preşedintele PSD Sibiu, deputatul Ioan Cindrea, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor, a anunţat, vineri, că vor fi acordate audienţe şi consultaţii pentru toţi bugetarii care doresc să conteste deciziile de micşorare a salariilor în conformitate cu Legea 330/2009 privind salarizarea unitară a bugetarilor, dar şi celor care sunt nemulţumiţi de modul de aplicare a legii. \"Avem specialişti din domeniul muncii şi aceştia vor acorda audienţe şi consultanţă pentru toţi cei care primesc decizii de micşorare a salariilor potrivit noii legi şi vor să le conteste. În plus, pot să ni se adresese toţi cei care sunt nemulţumiţi de această lege pentru că vom prelua amendamente pentru o eventuală modificare a legii sau a normelor de aplicare a ei\", a declarat el. În plus, Cindrea a spus că toţi bugetarii vor fi afectaţi \"dramatic\" de aceste reduceri de salarii, nu doar cei cu \"salarii nesimţite\". \"Această lege nu aduce nimic bun pentru bugetari. În primul an, va aduce reduceri de cheltuieli la bugetul statului de 0,7% din PIB. Dar cum PIB-ul este mai mic de la an la an, asta înseamnă că efectul asupra bugetarilor va fi dublu, pentru că veniturile lor scad. Această lege aduce şi în acest an şi în viitor o scădere dramatică a salariilor în acest sector de activitate. Public s-a motivat această lege prin reducerea salariilor nesimţite, dar ea afectează practic absolut toţi bugetarii\", a afirmat Cindrea. Acesta a spus că bugetarii pot contesta deciziile de micşorare a salariilor şi de reducere a sporurilor, având în vedere că acestea sunt drepturi stipulate prin contracte colective de muncă sau prin legi speciale, iar aplicarea Legii 330/2009 încalcă multe dintre prevederile din legislaţia muncii. Cindrea a anunţat că a avut întâlniri la sediul PSD Sibiu cu reprezentanţii confederaţiilor sindicale din Sibiu şi că aşteaptă şi de la ei propuneri privind modificarea acestei legi, dar şi că PSD va organiza la nivel naţional consultări cu sindicatele pe marginea acestei legi.