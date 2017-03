Legea salarizării unitare ajută şi angajaţii din mediul privat

Proiectul legii salarizării unice este în continuare în lucru la Ministerul Muncii, o echipă din Guvern continuând deocamdată să se întâlnească cu reprezentanţi ai tuturor categoriilor de bugetari pentru a se încerca eliminarea haosului care guvernează în prezent acest domeniu, potrivit ministrului Lia Olguţa Vasilescu.

Lia Olguţa Vasilescu a vorbit marţi seară, la România TV, despre modificările pe care le va aduce în următoarea perioadă noua lege a salarizării unitare. Ministrul Muncii a punctat că modificările de salarizare de la stat vor trage în sus şi salariile acordate în privat, coroborat cu alte măsuri bugetare menite să vină în sprijinul patronilor. "Mediul de afaceri trebuie să înţeleagă că banii trebuie să se ducă în investiţii şi salarizare. Ne interesează să aducem 1,5 milioane de români în clasa medie. Dar nu ne apropiem nici măcar prin dublare de cele din UE. Dar, oricum, e altceva decât la ora actuală", a spus Lia Olguţa Vasilescu.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU SALARIILE DIN MEDIUL PRIVAT

"Nu s-au colectat unele taxe, ci s-au lăsat în buzunarul firmelor, v-aş aduce aminte şi de o discuţie...în toată mass-media, diverse persoane ne spuneau că nu va funcţiona niciodată codul fiscal, va duce economia în cap, iată că acel cod fiscal a relaxat fiarte mult economia. Am scăzut TVA la 19%, 18% anul viitor, la alimente 9%, contribuţiile cu 5% într-un an, impozitul pe dividende, accizele scăzute de la 1 ianuarie 2017, vor scădea în 2019 iar...taxa pe construcţii speciale în 2017 a devenit zero. Anul viitor, contribuţiile vor scădea la 35%, impozitul pe venit, care azi e 16% scade la 10% la salariile peste 2.000 şi zero sunt 2.000 de lei, netul creşte la salariaţii din privat cu 9%, dacă angajatorul nu mai pune niciun leu, a mai spus Vasilescu.