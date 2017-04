Legea salarizării unitare: Ministerul Muncii scrie rețeta, ministrul Finanțelor face devizul

Legea salarizării unitare este necesară, în regim de maximă urgență, pentru stabilitate și sunt convins că, de la 1 iulie, vom implementa această lege, a declarat duminică, ministrul Finanțelor Publice, Viorel Ștefan, precizând că "Ministerul Muncii scrie rețeta, noi facem devizul". "Legea salarizării unitare este foarte necesară, în regim de maximă urgență, pentru a da stabilitate sistemului de salarizare din sectorul public din România. Azi, datorită moștenirii de care am beneficiat, sunt reglementări contradictorii, sunt reglementări imprecise, sunt decizii ale Curții Constituționale, ale instanțelor, care au făcut ca sistemul de salarizare să fie imprevizibil total. Nu știm la ora actuală exact care este ultima hotărâre de instanță care s-a pronunțat pe teritoriul României în materie de salarizare și ce nivel de referință s-a mai dat între timp și nu știm ce efecte propagă asupra bugetului de stat. Din această perspectivă, singura soluție este aceea de a elabora o lege a salarizării unitare care să stopeze acest fenomen și care să dea predictibilitate și stabilitate în materie de politică salarială. Deci, cu 1 iulie, sunt convins că noi vom implementa această lege", a spus Viorel Ștefan, la Antena 3.

În ceea ce privește impactul bugetar, ministrul Finanțelor a menționat că anvelopa suplimentară pe care o va genera această lege va trebui să se încadreze în 7,8% din PIB și maximum 25,5% din veniturile bugetare.

"Alt aspect, acela al impactului pe care îl transferă pe bugetul de stat implementarea acestei legi, eu mi-aș dori ca acest impact să fie în strictă corelare cu crearea de spațiu fiscal care poate să absoarbă implementarea acestei legi. Noi am plecat de la ideea că, dacă azi vorbim de o anvelopă salarială de 63 miliarde lei, anvelopa suplimentară pe care să o genereze această lege să fie undeva la 32 miliarde lei, adică să se încadreze în niște repere care au devenit țintă pentru noi: 7,8% din PIB și undeva la 25-25,5% din veniturile bugetare. Asta ne permitem să consumăm pe salarizarea personalului din sectorul public. Impactul pentru a doua jumătate a anului 2017 estimăm ca nu va fi unul spectaculos. Discutăm de câteva procente în plus la bugetul pe acest an. Cât vor fi aceste procente vom ști mai bine atunci când vom ști execuția pe trimestrul unu. În 2018, 2019, 2020, 2021, poate 2022, această anvelopă suplimentară va fi absorbită în funcție de spațiul fiscal care se va crea, în funcție de evoluțiile economice ale României, creșterea gradului de colectare, ponderea veniturilor în PIB etc. În opinia noastră, Ministerul Muncii scrie rețeta, noi facem devizul și punem devizul în pagină și o să spunem în momentul în care avem rețeta exact care este opinia noastră și până când poate fi absorbit acest impact, astfel încât să nu dezechilibrăm bugetul de stat", a explicat ministrul Finanțelor.