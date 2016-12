Legea salarizării unitare pentru bugetari, finalizată în octombrie?

Ministrul delegat pentru Dialog Social, Liviu Pop, speră ca până în octombrie să fie finalizată Legea salarizării unitare pentru bugetari, corelată cu salariul mediu sau minim din sistemul economic. ”Odată cu finalizarea Codului Fiscal, vom intra pe Legea salarizării unitare pentru bugetari (...) Vreau să vă asigur şi pe cei din partea sindicală, şi pe cei din partea patronală că nu va fi o Lege a salarizării unitare angajată prin răspundere sau Ordonanţă de Urgenţă”, a spus ministrul. El a adăugat că această lege va fi una aplicabilă. ”Legea existentă în momentul de faţă creează foarte multe probleme, în sensul în care, prin creşterea salariului minim la 1.200 de lei anul viitor, la 1 ianurie, se aplatizează foarte mult grila şi nu mai există nicio diferenţă majoră între anumite categorii. Chiar oameni cu studii superioare ajung să aibă salariul apropiat de cei cu studii medii”, a adăugat Liviu Pop. Potrivit ministrului, Legea salarizării unitare are 3 mari componente. ”Sunt 3 mari categorii din punctul de vedere al sistemului bugetar - sănătatea cu asistenţa socială, administraţia locală şi centrală, respectiv educaţia. Am avut două întâlniri şi urma şi a treia luna aceasta. Am spus că o facem când se finalizează Codul Fiscal şi atunci vom avansa în discuţie vizavi de Legea salarizării unitare”, a mai afirmat ministrul.