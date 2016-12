Legea sănătăţii şi Legea reorganizării administrative, după alegeri

Vicepreşedintele UDMR Laszlo Borbely susţine că nu sunt create condiţiile pentru adoptarea Legii reorganizării administrative ori a Legii sănătăţii, întrucât este an electoral. El a adăugat că „sunt păreri diferite legate de privatizarea caselor de asigurări de sănătate“. Întrebat dacă anul acesta ar putea fi adoptate Legea sănătăţii şi Legea reorganizării administrativ-teritoriale, liderul UDMR a răspuns că cele două acte normative trebuie discutate, dar „în an electoral nu este posibil să şi adoptăm aceste două legi”. „De fapt, la Legea sănătăţii au fost pornite discuţii cu unele organizaţii profesionale. Sunt unele păreri diferite în legătură cu privatizarea caselor se asigurări de sănătate, păreri ce trebuie discutate”, a argumentat Laszlo Borbely. În opinia sa, cele două legi vor trebui adoptate „mai mult ca sigur după alegeri”. În context, el a precizat că documentul privind pachetul minim de servicii în sănătate „este finalizat la nivelul Ministerului”, reamintind că este şi unul dintre angajamentele cu FMI ca acest pachet minim să fie decis în acest an.