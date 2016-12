Legea Sănătăţii vine cu o serie de noutăţi!

Ministrul Sănătăţii, Vasile Cepoi, a declarat, într-un interviu acordat Newsin, că medicii ar putea fi condiţionaţi să renunţe la cabinetele private dacă profesează într-un spital public, putând oferi, în schimb, servicii cu plată în cadrul unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea. În acelaşi interviu, Cepoi vorbeşte despre noutăţile prevăzute în proiectul de lege a Sănătăţii, despre sistemul de coplată şi prescripţia electronică. Demnitarul face referire şi la unele programe naţionale, cum ar fi cel pentru tratamente în străinătate şi cel de fertilizare in vitro. Întrebat care sunt principalele noutăţi pe care le aduce noua lege a Sănătăţii, Cepoi a spus că la capitolul asigurări se introduce competiţia între asigurătorii publici şi privaţi şi se dă posibilitatea ca asiguratul să-şi aleagă asigurătorul fără să plătească nimic în plus pentru pachetul de servicii medicale de bază. Pe de altă parte, tot ca o noutate, el a făcut referire şi la organizarea sistemului de asigurări obligatorii, care să permită controlul asiguraţilor asupra modului de cheltuire a banilor şi desfiinţarea monopolului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). „CNAS se va reorganiza ca autoritate naţională de supraveghere şi control al sistemului de asigurări obligatorii, deci nu va mai fi ordonator de credite, iar casele de asigurări judeţene vor deveni case mutuale de asigurări de sănătate şi vor fi autonome”, spune ministrul, care a adăugat că, în privinţa spitalelor, se va introduce conceptul de autoguvernare, care înseamnă autonomie managerială şi financiară a unităţii sanitare. Cât priveşte activitatea cadrelor medicale, care se împart între job-ul de stat şi cel privat, oficialul a explicat că aceştia trebuie să aleagă. „Eu, ca manager de spital, îi pun o condiţie în baza căreia îl pot acuza de concurenţă neloială. Dacă îţi dau posibilitatea să-ţi rotunjeşti veniturile, în aceleaşi condiţii ca la un cabinet privat, ba, mai mult, cu riscuri mai mici pentru pacient, pentru că spitalul privat nu are toată structura unui spital public care să poată rezolva cazuri de la un capăt la altul, iar tu ca medic te duci şi lucrezi în altă parte, atunci îţi spun că te duci de tot. Dacă spitalul în care lucrează medicul nu organizează o astfel de activitate, este normal ca un doctor cu vechime să nu poată lucra doar acolo pentru 18-19 milioane pe lună. Acesta este un aspect”, spune ministrul. Cepoi crede că efectele noii legi se vor vedea abia peste trei - patru ani, pentru că reorganizarea este condiţionată de comportamentul pacienţilor şi asiguraţilor care trebuie să-şi schimbe optica şi să înţeleagă cum funcţionează. „Dacă legea se va aproba în toamnă, de la 1 ianuarie aceasta va începe să se şi aplice. Când se vor produce efectele scontate, deja lumea va fi nemulţumită, va începe să identifice alte nemulţumiri. Dacă vă uitaţi la sistemul de asigurări care s-a implementat în 1999, lucrurile s-au schimbat foarte mult. După 12 ani, nimeni nu sesizează schimbările, nemulţumirile sunt altele, dar nivelul nemulţumirii este acelaşi, iar gradul de insatisfacţie este tot de 60-70%”, spune Cepoi.