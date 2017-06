Legea turismului și legea tichetelor de vacanță, în dezbatere publică de săptămâna viitoare

Legea turismului și legea tichetelor de vacanță vor intra săptămâna viitoare în dezbatere publică, a declarat vineri, la Brașov, ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre. "Îi rog pe toți să se uite, să citească, să vină cu îmbunătățiri. Ea (legea — n.r.) va sta în dezbatere publică 30 de zile, o să o discutăm inclusiv în Comisia de dialog social cu partenerii sociali și cu patronatele. Inclusiv în Comitetul consultativ în turism se va discuta. Noi deja avem un grup de lucru format din Federația Patronatelor de Turism din România, cu cei din Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România și din Coaliția de dezvoltare din România și nu numai, și doresc să vină cât mai mulți actori implicați să spună fiecare ce are de spus, să ne trimită materiale astfel încât să avem o lege bună în acest domeniu de activitate", a spus Mircea Dobre. În ceea ce privește tichetele de vacanță, ministrul Turismului a declarat, pentru AGERPRES, că efortul bugetar va fi de aproximativ 400 de milioane de euro anual, însă va avea beneficii pe termen mediu și lung atât pentru statul român, cât și pentru cetățenii care le vor folosi, fiind vorba despre angajații din sistemul public. "Noi, când am realizat acest program (...) ne-am gândit, vă spun sincer, în primul rând la latura umană, pentru că un angajat din sistemul public când își ia concediu stă acasă, mai zugrăvește o cameră, îl mai cheamă șeful la birou, hai că mai e ceva de făcut (...), deci nu iese din acest stres cotidian pe care îl are. (...) Pe când având acest voucher oricum pleci, pentru că altfel nu ai cum să beneficiezi de acei bani, decât dacă mergi și achiți un pachet de servicii turistice interne. Obligatoriu interne, (...) doar pe teritoriul României. (...) Pe de altă parte, mă întreb dacă ne cunoaștem foarte bine țara, în detaliu (...) și cred că fiecare dintre noi avem ce să vedem în România. (...) Deci, repet, ne-a interesat, în primul rând, latura umană, pentru că mulți dintre angajații din sistemul public nu au mai fost demult într-o vacanță", a mai spus ministrul Turismului.

Potrivit acestuia, tichetele vor fi valabile timp de un an de la data emiterii și nu vor putea fi înstrăinate, fiind nominale și având marcate pe ele codul numeric personal al beneficiarului.

Ministrul turismului a mai menționat că unele instituții publice au cuprins deja în bugetul pe acest an sumele necesare pentru tichetele de vacanță, iar celelalte o vor face la rectificarea bugetară, deoarece legea le obligă să acorde angajaților aceste vouchere.