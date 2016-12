Legea uninominalului pur, neconstituţională

În mandatele lui Traian Băsescu, Curtea Constituţională a României (CCR) a fost suspectată că are în componenţă doar personaje docile Cotrocenilor. Aşa se face că această instanţă a ajuns să dea verdicte pe placul Preşedinţiei şi al PDL. Ieri, CCR a admis contestaţia PDL şi a decis că Legea votului uninominal este neconstituţională în întregime. Anunţul a fost făcut de către preşedintele Curţii, Augustin Zegrean, despre care deputatul PSD Mădălin Voicu a spus că este “mai degrabă o formă de nevertebrată decât preşedinte al unei Curţi\". Premierul Ponta a spus la momentul respectiv: “Contestaţia PDL împotriva legii uninominalului iniţiată de USL a fost depusă \"la mişto\" şi reflectă serviciile celor mai proşti jurişti sau o uriaşă ipocrizie, deoarece sistemul parlamentar poate fi modificat doar prin revizuirea Constituţiei, nu printr-o simplă lege”. Camera Deputaţilor a adoptat, în 22 mai, cu 180 voturi \"pentru\", 30 \"împotrivă\" şi 26 abţineri, proiectul privind sistemul de vot uninominal iniţiat de USL. Proiectul prevede că vor fi aleşi deputaţi şi senatori cei care au câştigat colegiul în care au candidat, iar, suplimentar, în judeţele în care minorităţile au peste 7% reprezentare, acestea vor primi în plus un mandat de parlamentar. Pragul electoral a fost eliminat şi a fost adoptată o prevedere potrivit căreia delimitarea colegiilor va rămâne aceeaşi ca în 2008. (A.M.)