Legea vaccinării, finalizată! În curând, în dezbatere publică

07:52:22 / 12 Noiembrie 2016

LEGEA VACCINARI

cum dracu fiind pe lista de asteptari lA SPITALUL CLINIC TBC TOMIS 3 DE 1LUNA SI DEJA NU AM PRIMIT NICI UN TEL DEACOLO SA MERG SAMI VACCINEZ FETITA DE 1 LUNA CARE DUPA CE MISA SPUS CA MA VOR SUNA IN SCURT TIMP DECE DUREZA ATITA AM INTELES CA ESTE UN TABEL DAR CAM CITI BEBELUSI VACCINEAZA PE ZI CA SA POT VACCINA SI EU FETITA CAM GREU MERGE TREABA