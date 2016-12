Legenda fugii lui Hitler în America de Sud

Ziaristul argentinian Abel Basti asigură, în cartea sa ”Tras los pasos de Hitler”, că dictatorul nu s-a sinucis după ce a pierdut războiul, cum arată documentele istorice, ci a fugit în Argentina şi a vizitat mai multe ţări sud-americane, sub identităţi false. Cartea se doreşte o investigaţie a presupusului exil al liderului nazist în Argentina şi în alte ţări ale continentului sud-american, pe care Basti a publicat-o la editura Planeta şi care rezumă 20 de ani de investigaţii pe această temă.

Ipoteza propusă de Abel Basti este că Führer-ul, care s-a sinucis cu un glonţ tras în tâmplă, potrivit relatărilor istorice, ar fi fugit din Berlinul asediat de Armata Roşie şi s-ar fi urcat pe un submarin care l-a dus în Patagonia argentiniană, unde ar fi trăit la o fermă din apropiere de Bariloche, sub numele de Adolf Schütelmayor. Abel Basti, care a auzit prima oară în 1994 că Hitler ar fi ajuns în Argentina, la câteva săptămâni după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, spune că iniţial nu le-a crezut, pentru că avea în cap adevărul oficial. ”Dar pe măsură ce am intrat în legătură cu cercuri germane din sud şi din alte zone ale ţării, am început să întrezăresc această posibilitate”, explică el. ”Am ajuns să cred cu adevărat după ce am intervievat mai mulţi martori care au fost cu Hitler în Argentina”, relatează autorul cărţii. Ziaristul, care locuieşte în Bariloche, asigură că Hitler nu a trăit în recluziune. S-a deplasat în deplină libertate nu doar pe teritoriul argentinian, ci şi prin alte ţări sud-americane, precum Brazilia, Columbia şi Paraguay.

Fuga liderului fascist nu ar fi fost posibilă fără un acord militar între nazişti şi americani, ce consta în ieşirea din ţară a unor oameni, bani şi tehnologie militară, pentru a le utiliza împotriva comunismului, în schimbul acordării imunităţii pentru nazişti, şi reciclarea lor în strategia militară americană, explică Basti. Potrivit scriitorului, principalele servicii secrete din lume, precum CIA americană şi MI6 britanică, ar avea rapoarte şi fotografii ce confirmă prezenţa lui Hitler în America de Sud după 1945. Serviciile secrete îi raportau prezenţa, dar nu făceau nimic pentru a-l prinde. După cum notează documentele, este evident că, dacă ar fi vrut, l-ar fi capturat pe Hitler, asigură autorul. În primii ani de mandat ai preşedintelui argentinian Juan Domingo Perón (1946-1955), Hitler ar fi locuit la ferma San Ramón, la 15 kilometri distanţă de Bariloche, unde ar fi ajuns cu trenul, de pe ţărmul Patagoniei. În carte sunt citate multe mărturii care coroborează prezenţa Führer-ului în regiune şi care asigură că alături de el s-au aflat rude ale unor persoane apropiate lui Hitler, precum Eloísa Luján, care îi degusta mâncărurile pentru a vedea dacă nu sunt otrăvite, sau Angela Soriani, nepoata lui Carmen Torrentegui, bucătăreasa lui Hitler în perioada în care acesta ar fi locuit la fermă.

Potrivit lui Abel Basti, prezenţa liderului german în acea regiune a Argentinei ar fi fost un secret ştiut de aproape toată lumea. ”Nu ştiau exact locul, iar cei care lucrau la fermă şi servitorii au minimalizat tema în raport cu importanţa personajului. Cei care munceau la câmp nu aveau radio sau televizor. Ziarele ajungeau o dată pe lună şi nu oricine ştia să citească. Prin urmare, nu cunoşteau dimensiunea conflictului şi impactul personajelor”, asigură acesta. Când Perón a fost înlăturat de la putere de revoluţia populară din 1955, autorul susţine că mulţi nazişti au fugit în ţările vecine, mai ales în Paraguay, iar Hitler ar fi făcut la fel, refugiindu-se sub pseudonimul de Kurt Bruno Kirchner. Cartea îl citează ca martor pe un fost militar brazilian, care asigură că Führer-ul ar fi murit la 5 februarie 1971 şi a fost înmormântat într-o criptă aflată într-un vechi buncăr nazist din Paraguay, deasupra căruia în prezent s-ar ridica ”un hotel modern şi exclusivist”. În prima săptămână a lunii februarie a fiecărui an, stabilimentul îşi închide porţile, pentru ca un select grup de nazişti să poată cinsti memoria celui care le-a schimbat pentru totdeauna soarta lor şi a întregii lumi.