Legenda peştelui prăjit

După cum observaţi, peştele prăjit a ajuns termen de comparaţie în toate cele ce sînt. Fie că vorbim la superlativ sau critic despre cineva anume, facem trimitere la peştele prăjit. Pentru noi, peştele prăjit întruchipează deopotrivă personajele pozitive şi negative din viaţa noastră. Dacă faci bine ceea ce faci, se spune despre tine, cu un anume entuziasm, că eşti fiul lui peşte prăjit. Dacă greşeşti, dar pe un ton critic, eşti catalogat la fel. Unii fac un titlu de mîndrie patriotică din statutul de peşte prăjit. Îşi arogă merite pe care nu le au. Culmea, nici măcar nu ştiu să înoate. Se laudă cu solzii lor improvizaţi. Vorbind de peşte, anumiţi indivizi lansează conotaţii sexuale temei cu pricina. Sînt, de pildă, politicieni care se dau în vînt după statutul de peşte pe centura politichiei, locul unde, din cînd în cînd, dacă nu cumva destul de des, prezidentul trimite pe cîte cineva ca să facă o “talpă”. De partea cealaltă a baricadei, peştele prăjit are anumite conotaţii acide. Sînt cazuri cînd un prostovan este trecut pe lista peştilor prăjiţi. Rar, chiar foarte rar, se specifică specia. De altfel, nu interesează pe nimeni. Sînt granguri care stabilesc anumite ierarhii în materie de peşte prăjit. Cine este cutare? E băiatul lui peşte prăjit. Înţeleg că odraslele unor politicieni sînt identificate cu uşurinţă datorită statutului de peşte prăjit al tatălui. Odraslele în cauză trăiesc o mare dramă. Indiferent de ceea ce fac, bine sau rău, după posibilităţi, trăiesc în umbra statutului de peşte prăjit al tatălui. Observaţi că peştele viu nu contează. Cu o excepţie. Rechinul. El se bucură în continuare de protecţia instituţiilor statului, motiv pentru care ar fi trebuit să fie declarat, la această oră, monument al naturii. Oficial nu se vorbeşte în aceşti termeni despre rechin, dar acesta beneficiază de avantajele cuvenite într-o astfel de situaţie. La noi, pescuitul rechinului este interzis de ani de zile. Plasele de pescuit sînt adecvate dimensiunilor cu care se identifică babuşca şi carasul. Din cîte ştiu, rechinul nu este inclus în nomenclatura peştelui prăjit. În ansamblu, sînt catalogaţi ca peşte prăjit toţi cei care umblă cu nasul pe sus, se cred şmecheri şi fac fel de fel de fiţe. Că tot veni vorba de şmecheri, ei reprezintă o categorie specială în materie de peşte prăjit. Parveniţii şi demagogii au acelaşi miros de peşte prăjit. Put de la o poştă. Vara, în mod deosebit, damful vine de sub braţ. Indivizii cu pricina nu au nici măcar bunul simţ de a ne avertiza că prăjesc peşte sub braţ! Nişte mitocani! De regulă, pentru că este prea mult băgat în seamă, peştele prăjit în ulei rînced, cum se întîmplă pe la unele terase de pe litoral, îşi ia nasul, să-i spunem aşa, la purtare. Sînt cunoscute, în urbea noastră şi nu numai, abuzurile lui peşte prăjit. El poate fi văzut cu ochiul liber pe străzile oraşului. Nu respectă regulile de circulaţie. Ţipă, ca un mitocan ce este, în gura mare pe stradă. Sfidează pe toată lumea. Scuipă pe jos. Deşi este peşte prăjit, behăie ca un măgar. Rîgîie ca un porc. Pentru că a fost prăjit de timpuriu, peştele în cauză nu are cei şapte ani de acasă.