Legendă Woodstock, în România

O legendă vie a Woodstock-ului, trupa britanică de blues-rock Ten Years After, va susţine un concert, în premieră în România, pe data de 22 februarie 2010. Spectacolul va începe de la ora 19.00, pe scena Sălii Palatului din capitală, iar în deschidere va cânta formaţia românească Riff.

Formaţia Ten Years After este cunoscută în special pentru piese precum „I\'m Going Home\", „Hear Me Calling\", \"”I\'d Love to Change the World\", „Good Morning Little School Girl\" şi „Love Like a Man\", care au propulsat-o în topurile din întreaga lume şi pe care membrii trupei, Leo Lyons, Ric Lee, Chick Churchill şi Joe Gooch, le vor interpreta şi la Bucureşti. Biletele pentru acest concert pot fi achiziţionate online, la preţuri cuprinse între 50 şi 150 de lei.