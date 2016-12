Legende ale muzicii rock, premiate

Trupe de legendă care au marcat istoria muzicii rock, precum Iron Maiden, Slayer, Pantera şi Queen, au fost premiate la cea de-a 20-a ediţie a galei premiilor „Kerrang“, organizată joi seară la Londra. Trupa Iron Maiden a primit Inspiration Award pentru rolul său de pionier al stilului new wave din heavy metalul britanic. Kerry King şi Tom Araya, membri ai trupei Slayer, au fost prezenţi la Londra, pentru prima dată după decesul colegului lor de trupă Jeff Hanneman, de luna trecută, pentru a primi Legend Award. Phil Anselmo, solistul trupei Pantera, a urcat şi el pe scenă pentru a accepta trofeul Hall of Fame acordat grupului său, iar Brian May şi Roger Taylor au primit premiul Service to Rock, în numele trupei britanice Queen. Printre ceilalţi câştigători ai galei de joi seară s-au numărat Biffy Clyro, premiat pentru Cel mai bun album, Black Veil Brides, pentru Cea mai bună trupă live, Bring Me The Horizon, pentru Cea mai bună trupă britanică şi You Me At Six, pentru Cel mai bun concert, pentru show-ul susţinut pe stadionul Wembley din Londra.

Cea de-a 20-a gală Kerrang Awards, organizată de publicaţia muzicală „Kerrang!”, a avut loc la Troxy Club din Londra.