„Legendele Mării Negre“, vineri, la Mamaia

Vineri seară, cu începere de la ora 19.00, la Tenis Club Idu din Mamaia va avea loc prima gală organizată la Constanța de promoția de arte marțiale „Colosseum Tournament”, în colaborare cu Asociația Litoral - Delta Dunării. Sub genericul „Legends Of The Black Sea” (Legendele Mării Negre), promotorul ploieștean Gabriel Georgescu ne propune un eveniment sportiv alcătuit din 16 meciuri de kick-box, patru în under-card și 12 în main-card. Noutatea este că ultimele șapte meciuri vor reprezenta o dispută România - Germania, iar printre sportivii care vor urca în ring se numără Cristian Milea, luptătorul român cu cel mai bogat palmares (86 de meciuri disputate, 71 de victorii), ploieșteanul Amansio Paraschiv sau frații Dănuț și Vlad Hurduc de la Scorpions Iași, clubul la care s-a lansat Cătălin Moroșanu. Evident, vom avea și mai multe lupte în care vor evolua sportivii constănțeni, printre ei aflându-se Costin Mincu, Cristian Stoica, Mădălin Crăciunică, Adrian Roșca sau Cosmin Mărcuță.

Disputele din main-card vor fi transmise în direct pe Digi Sport, cu începere de la ora 20.00. Prețul unui bilet este de 50 de lei, iar accesul publicului în arenă va fi permis de la ora 18.00. Organizatorii au primis că spectatorii vor avea parte de multe surprize, dar și de câteva momente artistice.

„Gala va fi transmisă și online, în Europa și pe alte trei continente. Vor fi mai multe meciuri senzaționale, în care vom putea vedea la lucru sportivi foarte buni, atât din România, cât și din Republica Moldova. De asemenea, așteptăm de la Adrian Roșca să aducă prima centură europeană în Constanța. Cu siguranță, publicul constănțean, dar și turiștii din Mamaia vor putea să vadă o gală de calitate”, a declarat Gabriel Georgescu.

„Mă bucur că am onoarea să particip la o gală de top a României. Sunt foarte bine pregătit și îmi cunosc bine adversarul, pentru că am fost în trecut colegi de club. Ne respectăm în afara sălii de sport, dar în ring nu avem mamă, nu avem tată, așa că îl voi doborî!”, a afirmat Cristian „The Legend” Stoica, legitimat la Tai-chi-do-ryu.

„Sunt foarte relaxat, sunt bine pregătit și fie ca cel mai bun să câștige!”, a declarat Mustafa Ozel, cel care îl va avea ca adversar pe Stoica.

„Îi mulțumesc domnului Georgescu pentru că mi-a dat posibilitatea să lupt în această gală. Nu știu prea multe despre viitorul meu adversar, dar sunt antrenat și promit spectacol. Sunt convins că voi câștiga!”, a spus Mădălin Crăciunică, binecunoscut ca „Micul Bonjasky”.

„Adversarul meu este bun, dar eu m-am pregătit foarte bine și intens pentru acest meci, sunt încrezător. Aștept cu nerăbdare să urc în ring și promit că centura va rămâne la Constanța”, a spus Adrian Roșca. Sportivul pregătit la CS „Bogdan Ciubotariu“ de Samir Regep va lupta cu Dung Quang (un german cu origini vietnameze) pentru centura europeană AFSO.

Luptătorii germani sunt așteptați să ajungă la Constanța în cursul zilei de miercuri. Joi, cu începere de la ora 17.00, la Nayino Resort (zona Mamaia Nord - Năvodari) va avea loc cântarul oficial al galei „Colosseum Tournament - Legends Of The Black Sea”.