Legendele Woodstock-ului, în capitală

Membrii unuia dintre grupurile din elita mondială a muzicii rock, Ten Years After, care va susţine un concert, luni, în România, au solicitat organizatorilor să le pună la dispoziţie în culise doar produse vegetariene şi multă apă. Aceştia vor cânta pe scena Sălii Palatului din capitală şi vor ajunge în Bucureşti mâine după-amiază. Vedetele vor fi cazate la Rin Grand Hotel până marţi dimineaţă, când vor părăsi ţara pentru un concert pe care îl vor susţine, în aceeaşi zi, în Polonia. Pentru seara concertului, membrii trupei, Leo Lyons, Chick Churchill, Ric Lee şi Joe Gooch, vor avea pregătite în cabinele lor 10 prosoape negre, preparate culinare vegetariene, fructe exotice, două sticle de coniac Remy Martin, câteva sticle de vin alb şi rose, 12 beri şi 24 de litri de apă. De asemenea, înaintea concertului, aceştia au solicitat somon afumat, sushi vegetarian, humus, mozzarella şi salată de roşii, fructe uscate şi miez de nucă, iar cafeaua va fi băută numai cu lapte de soia.

Până în ziua concertului, însă, cei patru membri ai trupei vor face şi o repetiţie generală şi şi-au exprimat dorinţa să viziteze Casa Poporului.

Ten Years After a făcut istorie la legendarul festival hippie de la Woodstock, în 1969. Piesa trupei, „I\'m Going Home\", a devenit una din cele mai bune melodii rock şi o adevărată lecţie de chitară pentru generaţii de muzicieni. Printre hiturile trupei se numără hituri celebre precum „Love Like a Man\", „Good Morning Little Schoolgirl\", „I Can\'t Keep From Crying\", „Working on the Road\" sau „50.000 miles Beneath My Brain\". În deschiderea trupei americane va cânta trupa românească Riff, iar prezentatorul spectacolului va fi Florin Silviu Ursulescu. Biletele pentru evenimentul din capitală au costuri cuprinse între 50 şi 150 lei şi sunt disponibile online, pe site-ul vreaubilet.ro.