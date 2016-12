Legi pentru sărbătorile religioase

La sfârşit de an, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR) a prezentat, ieri, comunităţii proiectele prioritare pentru 2012. La fel ca în fiecare an, şi în 2011, UDTTMR a organizat acţiuni culturale, educative, religioase, având ca principal obiectiv conservarea şi perpetuarea tradiţiilor, obiceiurilor, limbii materne şi a religiei islamice. Pentru noul an, comunitatea turco-tătară şi-a propus să atingă mai multe obiective legate de conservarea tradiţiilor şi sărbătorilor specifice. “În februarie voi susţine în Cadrul Comisiei de Administraţie o propunere de legalizare pentru două mari sărbători, pe care musulmanii din întreaga lume le celebrează. Este vorba despre sărbătoarea Nawrez şi Kîdîrlez”, a declarat deputatul Aledin Amet. Dobrogea este un mozaic din punct de vedere etnic şi un model de convieţuire paşnică şi respect reciproc de-a lungul istoriei. De asemenea, Aledin Amet şi-a propus ca în 2012 să găsească resurse pentru a reface Clădirea Seminarului Musulman din Medgidia şi pentru înfinţarea unui centru de asistenţă socială pentru persoanele cu probleme specifice din comunitatea tătară. În 2011, comunitatea tătară din judeţul Constanţa a reuşit să susţină financiar persoane cu dizabilităţi şi copii din familii nevoiaşe. Membrii comunităţii tătarilor turco-musulmani au prezentat, ieri, recunoştinţă pentru eroii neamului care s-au jertfit în timpul Revoluţiei din 22 decembrie 1989.