Legume cu seminţe din Franţa şi Olanda

Atunci când mergem să cumpărăm legume din piaţă îi întrebăm pe vânzători dacă marfa este românească, de seră sau de grădină. În prag de toamnă, toate legumele de sezon pe care le găsim pe tarabe sunt cu certitudine produse autohtone. Fie sunt cultivate în serele aflate la marginea oraşului, fie sunt aduse de la producători din ţară. Ceea ce cumpărătorul nu ştie, iar pe vânzător nu îl interesează, este provenienţa seminţelor din care cresc răsadurile de legume. Roşiile, castraveţii, vinetele şi ardeii cultivaţi local sunt produse cu seminţe de import. Acesta este motivul pentru care legumele nu au gustul din grădina bunicii. În acest domeniu există chiar şi o piaţă a distribuitorilor de seminţe. “Staţiunile de cercetare şi dezvoltare agricolă fie nu mai există, fie nu au bani suficienţi. Folosim seminţe hibrid importate; pentru vinete seminţele provin din Franţa, iar pentru restul legumelor, din Olanda”, a declarat proprietarul unei sere de legume, Ştefan Răduinea. Consumatorul de rând trebuie să aibă în vedere că, din acest tip de seminţe, nu se produc legume “injectate”. “Organismele hibrid se obţin prin încrucişări naturale controlate, adică polenizare, de la soiuri diferite ale aceleiaşi specii. În urma acestui proces rezultă calităţi noi pentru hibridul obţinut”, a explicat Răduinea. În concluzie, procesul are loc natural, cu minimă intervenţie umană, având loc la nivel de organism. Legumele pe care oamenii le numesc “injectate” cresc din seminţe modificate genetic în laborator, prin pătrunderea în miezul celulei, numite organisme transgenice. Agricultorii dau asigurări că seminţele folosite sunt doar hibride de foarte bună calitate şi nu transgenice.

PREŢURI DUBLE În urma recoltelor bogate din acest an, preţul legumelor la agricultor s-a ieftinit cu până la 30%. Producătorii de legume sunt de părere că preţul explodează pe drumul până la tarabele din pieţe sau supermarket-uri, pentru că agricultorii nu îşi vând direct marfa marilor comercianţi, ci intermediarilor. Ieri, preţul cu care roşiile plecau de la producător era 1leu/kg, la piaţă fiind 2 lei/kg, iar într-unul din supermarket-urile din Constanţa roşiile româneşti lipseau, fiind comercializate roşii din Polonia, cu 1,99 lei/kg. Preţul la vinete, la producător, a fost, tot ieri, de 1,40lei/kg, la piaţă 2,50lei/kg, iar în supermarket, 1,49 lei/kg, însă calitatea era net inferioară în comparaţie cu vinetele care plecau de la producător. În timp ce fasolea păstăi galbenă costa, ieri, la producător, 3 lei/kg, preţul în supermarket era mai mare cu peste 100%, fiind de 7,99lei/kg. Cert este că legumele îşi dublează preţul până ajung pe mesele constănţenilor. De asemenea, preţurile pot fluctua de la o zi la alta. Acest fenomen are ca punct de plecare tot producătorul. “Sunt mai mulţi factori care influenţează piaţa. Practic, în funcţie de cerere, cât şi de cantitatea de marfă din piaţă, creşte sau scade preţul. În Constanţa vin producători de legume din Oltenia, Teleorman sau Buzău şi aglomerează stocul local de marfă. Fiind cald şi neavând condiţii de depozitare care să permită vânzarea pe o perioadă îndelungată, ca să nu plece cu marfa stricată, vânzătorii scad preţul. În altă ordine de idei, chiar dacă producţia este bună şi costurile mici, oamenii cumpără mai puţin. Sper să scoatem cheltuielile pentru a putea rezista în domeniu. Activitatea nu o vom întrerupe, chiar dacă este un an mai slab”, a mai spus Răduinea. Pe de altă parte, producătorii de legume nu pot intra pe piaţa supermarket-urilor. “Marii comercianţi nu vor să lucreze cu noi. Pentru a ne cumpăra marfa ar trebui să o trimită mai întâi la Bucureşti şi, de acolo, înapoi în Constanţa, sau în ţară”, a mărturisit Răduinea.